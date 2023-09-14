Зеленодольские школьники написали письма бойцам батальонов «Барс-13» и «Алга»

Во всех школах Зеленодольского района Татарстана проходит акция «Письмо солдату». Ребята пишут бойцам и офицерам, которые участвуют в специальной военной операции. Для солдат, находящихся в зоне СВО, письма от детей — большая радость, их они всегда ждут с нетерпением, с теплотой зачитывают в спокойные минуты, убеждены организаторы акции.

Педагоги и учащиеся лицея №14 на протяжении второго учебного года принимают участие в акции. В этот раз к ней присоединились ребята из 2Б класса. Письма учеников передаст военнослужащий, который вскоре в третий раз отправится в зону спецоперации. Тридцать писем от детей адресованы бойцам батальонов «Барс-13» и «Алга».

Еще будучи первоклассницей, Диана Хайруллина рисовала открытку с солдатом, а в этом году сама написала письмо. «Я написала целое письмо, в которое вложила душу и свою любовь», — сказала Диана.

Акция проходит в формате классного часа, на котором учитель рассказывает, что сейчас нужнее всего российским военным, а второклассники размышляют, чего хотят им пожелать.

«Через эту акцию мы в детях воспитываем чувство любви к Родине, что ее нужно защищать и, самое главное, — в нужный момент поддержать наших защитников Родины, дать им силы, уверенности в победе. Что мы все их ждём домой», — заявила учительница начальных классов лицея №14 Гульнара Газимзянова.

На классном часе присутствовал и сам участник спецоперации, который сейчас находится в отпуске. «Мы ждём ваших писем. Когда читаем письма, получается, как будто общаемся со своими детьми», — сказал боец.

Военнослужащий отметил, что иногда письма дочерей и сыновей действительно попадают к их родным отцам.

«Когда солдаты читают письма, они думают о своих детях, о тех, кого защищаем, о родителях», — заметил военный.

Акция проводится совместно с филиалом государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«Дети написали письма нашим защитникам. Один из наших зеленодольцев в скором времени отправится в третий раз в зону СВО. Он в третий раз подписал контракт. Он очень просил детей написать письма, которые он заберет с собой», — пояснила социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Фирая Вахрамеева.