Зеленодольские школьники начали плести маскировочные сети для мобилизованных земляков

В селе Нурлаты Зеленодольского района РТ открылась дополнительная точка по плетению маскировочных сетей. Еще одна точка открыта в Зеленодольске, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района.

Медработники, педагоги, члены сообщества «Ак калфак» и «Яшь йорэклэр», а также прихожане мечети — односельчане работают дружной командой.

На днях к ним присоединились школьники. Технику ребята освоили быстро, признаются, что нет ничего сложного. Занимаются они этим делом во внеурочное время.

В районе действуют шесть пунктов сбора помощи мобилизованным гражданам. Такие центры работают в сельских домах культуры поселков Васильево и Октябрьский, в селах Белое Безводное и Большие Ключи. В Зеленодольске соответствующие точки открыты в местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Норкина, д. 3) и в подростковом клубе «Кристалл» (ул. Хазиева, д. 3).

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента России Владимира Путина. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали более 300 тыс. человек.