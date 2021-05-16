Зеленодольск в новом летнем сезоне украсят 250 тыс. цветов и 2,4 тыс. кашпо

В этом году в Зеленодольске высадят 250 тыс. цветов — работа уже началась и проходит в активном режиме. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный агроном Зеленодольского района РТ Наталья Ячанова.

«Сумма годового контракта на озеленение составляет 23 млн 250 тыс. рублей. Контракт предусматривает полное обслуживание городской территории в плане ухода — покос, полив, посадку цветов, изъятие аварийных деревьев и многое другое», — уточнила агроном.

Кроме того, специалисты дополнительно проведут вертикальное озеленение на столбах и арках — в общей сложности город украсят 2,4 тыс. кашпо.

«К посадке уже активно приступили — на следующей неделе будет засаживаться зона стелы и ЦКИНТ имени Горького. В цветочных композициях поддержим тему Года родных языков и народного единства», — поделилась Наталья Ячанова.

Для посадки специалисты выбирали яркие, красочные сорта цветов — всего около 30 сортов — бархатцы, виола, петуния агератум, сальвия, пеларгония.

Наталья Ячанова также рассказала, как проводится работа по озеленению в Зеленодольске. По ее словам, за последние три года в городе высажено более 1 тыс. деревьев, 400 из них — каштаны. Кроме того, здесь появилось более 10 тыс. декоративных кустарников и 1,5 тыс. кустов роз.

Ячанова отметила, что приоритетом в работе является не только высадка новых растений, но возможность сохранить деревья и кустарники, которые были высажены ранее.

В 2020 году в поселке Мирный появился большой парк «Березовая роща», который украсили 220 крупномерных деревьев, тысячи кустарников и цветов. «Сейчас самое важное — сохранить то, что было сделано в прошлом году. Мы выставили специальные бригады, которые ухаживают за этой территорией. На улице 31 градус жары, специалисты занимаются поливами день и ночь», — поделилась собеседница агентства.

Агроном призвала зеленодольцев активно участвовать в озеленении города. В рамках проекта «Город миллиона цветов» в этом году в муниципалитете снова состоится конкурс.

«Это хорошая мотивация для жителей. Они сажают цветы и разбивают клумбы у своих домов, и, помимо эстетического удовлетворения, еще поощряются материально. С каждым годом мы получаем все больше заявок, очень активно участвуют школы и детские сады, сельские поселения. Но пока очень маленькая вовлеченность у бизнеса. Хотелось бы, чтобы городские предприниматели включилась в эту работу», — отметила Наталья Ячанова.