«Проблем с водителями, как в Казани – нет»: Зеленодольск просит новые автобусы

Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие пожаловалось в своем телеграм-канале на то, что Казань отказывается от автобусов из-за нехватки водителей, а в Зеленодольске, несмотря на достаточное количество водителей, существует проблема с обновлением и расширением автопарка.

В предприятии отметили, что итоги недавно проведенного опроса показали: граждане поддерживают необходимость обновления автопарка за счет субсидирования со стороны Правительства РТ – за этот вариант проголосовали 89% опрошенных, 2% респондентов считают, что парк нужно обновить за счет повышения тарифов, а 9% уверены, что обновлять ничего не нужно. Однако, продолжили в предприятии, на сегодняшний день обновление за счет субсидий, выделенных Кабмином, представляется затруднительным.

«В то время как из бюджета республики субсидируют покупки новых автобусов для Казани и Нижнекамска, перевозчики данных городов отказываются от новых автобусов ввиду отсутствия необходимого количества водителей. У нас обратная ситуация: имеются необходимые кадры, но есть проблема с автобусным парком. Ситуация несколько комичная и вызывает недоумение», – отмечается в телеграм-канале ЗПАТП.

В канале был создан еще один опрос, в котором респондентам предлагается поделиться мнением на вопрос «Почему Правительство РТ не субсидирует обновление автобусного парка?».