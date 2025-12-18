Зеленодольск претендует на 5 млн рублей для нового этапа преображения «Полукамушек»

В 2026 году Институт развития городов Татарстана продолжит ревитализацию исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске. Новый этап проекта сосредоточен на создании комфортного и многофункционального общественного пространства, где сохраненное промышленное наследие будет сочетаться с современными культурными, образовательными и общественными инициативами.

Главная особенность следующего этапа – активное вовлечение жителей, собственников зданий, предпринимателей и профессиональных сообществ. Планируются социально-культурные исследования, сбор устных историй и архивных материалов, публичные обсуждения, проектные семинары и «фестиваль гипотез». Проект будет реализован на принципах информированности, просвещения и совместного участия.

Команда Института развития городов Татарстана объединяет экспертизу Музейного объединения Зеленодольского района, администрации Зеленодольска и Института городских исследований «Тамга», при поддержке помощника Раиса Республики Татарстан Олеси Балтусовой.

Параллельно подана заявка на грант Фонда Потанина в номинации «Индустриальный старт», чтобы усилить проект и расширить возможности для бережного переосмысления индустриального наследия «Полукамушек». Размер гранта может достигать 5 миллионов рублей, с возможностью дополнительного финансирования на фрагментарное восстановление объектов. Результаты станут известны в середине марта 2026 года.

«Проект ревитализации "Полукамушек" направлен на переосмысление этой территории: у квартала есть все предпосылки превратиться из забытого района в живой общественный центр, где история и современность города интегрируются через музей, образовательные программы и культурные инициативы. Эта работа может стать моделью для развития подобных исторических кварталов по всей республике», – отмечает директор Института Наиля Зиннатуллина.

Работа с кварталом ведется последовательно с 2016 года по инициативе республиканских и муниципальных органов власти, при участии ВООПИКа и краеведов. Территории был присвоен статус достопримечательного места, начались работы по сохранению и частичной реконструкции зданий. В 2025 году, после победы проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, выполнено благоустройство общественных пространств: модернизированы инженерные сети, освещение и покрытия.

Исторический квартал «Полукамушки» был построен в 1897–1902 годах для специалистов Паратского металлургического завода. Он состоит из одноэтажных каменных домов с симметричными краснокирпичными фасадами и изначально служил элитным жилым пространством с высоким комфортом. Народное название «Полукамушки» появилось в 1930-х годах, когда к домам добавили деревянные надстройки для размещения растущего числа рабочих. Сегодня квартал – объект культурного наследия муниципального значения и уникальный пример индустриальной жилой среды дореволюционного и советского периодов.