Зеленодолец, по вине которого на производстве погиб рабочий, получил 1,5 года колонии

В Зеленодольске суд вынес приговор 56-летнему бизнесмену. Его признали виновным по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Как сообщает прокуратура Татарстана, мужчина допустил сотрудника к работе в цехе фасовки овощей на полуавтоматической линии сортировки, которая была не оснащена специальной площадкой для разгрузки овощей в бункер.

Работнику не провели инструктаж и не закрепили ответственного сотрудника на период стажировки.

Татарстанец, не обладая необходимым опытом и знаниями, пытался загрузить картофель в бункер линии фасовки традиционным способом. Однако мужчина сорвался и получил травмы, от которых потом скончался в больнице.

Суд назначил бизнесмену наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.