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Зеленодольцы восстанавливают в Лисичанске теплопровод
Татарстан продолжает оказывать помощь ресурсникам из Лисичанска в прокладке центрального теплопровода. Для этого шеф-регион направил бригаду специалистов из Зеленодольска, которая прибыла в город накануне главного зимнего праздника и работала на территории без выходных на протяжении всех новогодних каникул.
Зеленодольцы сменили своих коллег из Казани, которые в третьей декаде декабря меньше чем за неделю смогли проложить в одном из густонаселенных микрорайонов Лисичанска почти 200 метров теплопровода и установили 10 отводов.
Ход работ по восстановлению теплопровода курирует лично вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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