Зеленодольцы восстанавливают в Лисичанске теплопровод

Татарстан продолжает оказывать помощь ресурсникам из Лисичанска в прокладке центрального теплопровода. Для этого шеф-регион направил бригаду специалистов из Зеленодольска, которая прибыла в город накануне главного зимнего праздника и работала на территории без выходных на протяжении всех новогодних каникул.

Фото: © «Татар-информ»

Зеленодольцы сменили своих коллег из Казани, которые в третьей декаде декабря меньше чем за неделю смогли проложить в одном из густонаселенных микрорайонов Лисичанска почти 200 метров теплопровода и установили 10 отводов.

Ход работ по восстановлению теплопровода курирует лично вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого