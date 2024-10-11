Зеленодольцы приняли участие в акции по сдаче крови для бойцов СВО

Участники группы «Своих не бросаем», Боевого братства, участники Движения первых и активные жители Зеленодольска приняли участие в акции по сдаче крови для бойцов спецоперации.

«В пятый раз мы сдали кровь для наших героев! Спасибо исполкому района за поддержку и предоставленный транспорт, а также всем, кто с нами принимает участие в этом благом деле!» — прокомментировала волонтер Роза Мингазова.

В донации приняло участие 12 человек. Заготовили чуть больше 5 литров донорской крови. «За счет этой донорской акции пополнился Банк донорской крови», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.