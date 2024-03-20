Зеленодольцы получают зарплату на 10 тыс. рублей ниже, чем в среднем по республике

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Средняя заработная плата в Зеленодольском районе составила 53 234 рубля, что на 10 тысяч ниже, чем в среднем по Татарстану. В республике данная цифра составляет 61 840 рублей. Об этом на объединенной сессии города доложил руководитель исполкома района Зульфат Хабибуллин.

«Прошу руководителей предприятий обратить на это внимание и подтянуть уровень денежных довольствий. В эпоху кадровой гонки этот вопрос актуален как никогда», — сказал спикер.

На сегодняшний день в Зеленодольске зафиксирован рекордно-низкий уровень безработицы. На 1 безработного приходится 56 вакансий.

В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Зеленодольский район сегодня находится на 11 месте, с ростом к 2022 году на 7 позиций.

«Наша задача — быть в пятерке лучших муниципалитетов!» — заявил Хабибуллин.

Отметим, что крупными и средними предприятиями отгружено товаров на 71 млрд рублей, в том числе 65 млрд — по городу. Индекс промышленного производства района — 105,6% (по городу — 105,8%).