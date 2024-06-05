Зеленодольцы подадут воду в полсотни домов Лисичанска

Благодаря республике Татарстан в ближайшие дни в 52 частных домах центральной части Лисичанска появится вода. Работы по прокладке новых труб ведет аварийная бригада зеленодольского «Водоканала».

За день специалисты шефа региона уже проложили около 200 метров водопровода и заменили поврежденную запорную арматуру.

Фото: © «Татар-информ»

Ротацию с бригадой «Казэнерго» зеленодольцы произвели в конце апреля. Основная задача специалистов «ЗВКС» – помощь лисичанскому «Водоканалу». За две неполных недели работы татарстанцы уже устранили 13 крупных аварий на водопроводных сетях города.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого