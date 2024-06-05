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Зеленодольцы подадут воду в полсотни домов Лисичанска
Благодаря республике Татарстан в ближайшие дни в 52 частных домах центральной части Лисичанска появится вода. Работы по прокладке новых труб ведет аварийная бригада зеленодольского «Водоканала».
За день специалисты шефа региона уже проложили около 200 метров водопровода и заменили поврежденную запорную арматуру.
Ротацию с бригадой «Казэнерго» зеленодольцы произвели в конце апреля. Основная задача специалистов «ЗВКС» – помощь лисичанскому «Водоканалу». За две неполных недели работы татарстанцы уже устранили 13 крупных аварий на водопроводных сетях города.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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