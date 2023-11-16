Зеленодольцы отправили 12 тонн гуманитарного конвоя бойцам СВО

Сегодня из Зеленодольского района землякам — бойцам спецоперации отправили 12 тонн гуманитарного конвоя на сумму около 3 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Очередная партия гуманитарного груза была собрана в Центре культурного развития. Неравнодушные жители принесли все самое необходимое для бойцов, в том числе шерстяные носки, связанные вручную, письма со словами поддержки, угощения.

Сейчас пользуются спросом теплые вещи и запчасти на автомобили УАЗ, «Нива», КАМАЗ, «Урал», также нужны покрышки на данные авто. Каждый желающий может принести в пункты сборов резину без порезов и разрывов.

Помимо этого, в сельских клубах проходят множество мастер-классов, например по приготовлению домашней лапши, которая после отправляется в качестве гуманитарной помощи. Принять участие в готовке могут все желающие.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону