Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зеленодольцы отправили 12 тонн гуманитарного конвоя бойцам СВО
Сегодня из Зеленодольского района землякам — бойцам спецоперации отправили 12 тонн гуманитарного конвоя на сумму около 3 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.
Очередная партия гуманитарного груза была собрана в Центре культурного развития. Неравнодушные жители принесли все самое необходимое для бойцов, в том числе шерстяные носки, связанные вручную, письма со словами поддержки, угощения.
Сейчас пользуются спросом теплые вещи и запчасти на автомобили УАЗ, «Нива», КАМАЗ, «Урал», также нужны покрышки на данные авто. Каждый желающий может принести в пункты сборов резину без порезов и разрывов.
Помимо этого, в сельских клубах проходят множество мастер-классов, например по приготовлению домашней лапши, которая после отправляется в качестве гуманитарной помощи. Принять участие в готовке могут все желающие.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»