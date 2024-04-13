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Зеленодольцам раскроют секреты гармоничных семейных отношений
Жителей Зеленодольского района приглашают на встречу с психологом. Специалист раскроет им секреты гармоничных семейных отношений, сообщает Минмолодежи РТ.
Лекция состоится 18 апреля в молодежном центре ПОРТ в рамках фестиваля «Гимн семье». Ее проведет психолог Елена Захарова.
Вход на мероприятие свободный, участие в нем смогут принять все желающие. Начало – в 18.00.
Фестиваль «Гимн семье» стал одним из победителей грантового конкурса Министерства по делам молодежи РТ в 2023 году. Он включает в себя районный лекторий молодых семей, творческий конкурс «Важней всего — погода в доме», а также «Гимн семье» в июле на территории Раифского Богородицкого монастыря.
Событие проводится при поддержке молодежного ведомства. Создание условий для самореализации молодежи соответствуют целям национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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