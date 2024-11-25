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Зеленодольца, стоящего на учете у психиатра, лишили прав на управление маломерными судами
Зеленодольца, который стоит на учете у психиатра, лишили прав на управление маломерными судами
Оказалось, что мужчина, получивший права на управление маломерными судами, находится под наблюдением у врача психоневролога из-за злоупотребления алкоголем.
Как считает Татарстанская транспортная прокуратура, мужчина, управляя маломерным судном, мог создать реальную угрозу безопасности движения, повлечь причинение вреда жизни и здоровью, а также имущественный ущерб.
Поэтому прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении действия права на управление транспортным средством. Мужчине необходимо сдать свое удостоверение в инспекцию по маломерным судам.
Зеленодольский городской суд Татарстана иск прокурора удовлетворил.
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