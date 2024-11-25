Зеленодольца, стоящего на учете у психиатра, лишили прав на управление маломерными судами

Зеленодольца, который стоит на учете у психиатра, лишили прав на управление маломерными судами

Оказалось, что мужчина, получивший права на управление маломерными судами, находится под наблюдением у врача психоневролога из-за злоупотребления алкоголем.

Как считает Татарстанская транспортная прокуратура, мужчина, управляя маломерным судном, мог создать реальную угрозу безопасности движения, повлечь причинение вреда жизни и здоровью, а также имущественный ущерб.

Поэтому прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении действия права на управление транспортным средством. Мужчине необходимо сдать свое удостоверение в инспекцию по маломерным судам.

Зеленодольский городской суд Татарстана иск прокурора удовлетворил.