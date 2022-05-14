«Зеленая карточка»: в Казани обсудили экологичность спорта

Сегодня в рамках Казанского марафона прошла дискуссия об экологии в индустрии спорта. «Зеленая карточка: Как сделать спорт экологичнее».

Инициатором большого и серьезного разговора стала компания СИБУР, в рамках проекта «Чисто в большом городе». На мероприятии гости и эксперты обсудили, зачем внедрять принципы осознанного потребления в спортивную индустрию, рассказали о знаковых «зеленых» кейсах в спорте, поделились опытом реализации экологических проектов в футбольном сообществе и городском быту. Участие в разговоре приняли не только заявленные спикеры, но и все заинтересованные лица. Отметим среди присутствующих представителя СИБУРа, чемпиона Европы 2007 года по баскетболу, экс-игрока казанского УНИКСа Сергея Быкова.

Кирилл Шугаров, менеджер направления «Экономика замкнутого цикла» СИБУРа, признал, что пластик имеет свои преимущества и недостатки, прежде всего, долгий период разложения. А с учетом существующих способов переработки это самый экологичный материал. В данный момент в нашей стране перерабатывается около четверти всех пластиковых бутылок, лет через 10, по словам Шугарова, эта цифра удвоится. Хотя уже есть технологии, позволяющие перерабатывать 100% пластиковой посуды.

Спикер ассказал о сотрудничестве «Сибура» и баскетбольной Единой лиги ВТБ, на матчах которой с нынешнего сезона в залах и фойе всегда есть контейнеры для пустых бутылок — мы это видели в «Баскет-холле». Представитель казанского ватерпольного «Синтеза» Егор Васильев подтвердил, что и у них в бассейне «Оргсинтез» есть контейнеры для использованного пластика, в том числе для всех посетителей бассейна.

Бывший футболист Алексей Смертин признался в любви к марафону, которым он занимается 10 лет (он и сегодня стартовал на «Казанском марафоне»). В данный момент лучший футболист России 1999 года, чемпион Англии в составе лондонского «Челси», является руководителем проектного офиса РФС по устойчивому развитию.

Алексей каждое утро выпивает 500 гр. воды, наливая ее в стеклянный стакан, не в пластиковый. Но на бегу он не всегда попадает пустым пластиковым стаканчиком в бак для мусора, поскольку всегда сосредоточен на результате. «Марафон моя страсть», – заключил бывший футболист. По мнению Смертина, марафон самый экономичный, особенно в сравнении с футболом или хоккеем, и экологичный вид спорта

Вадим Янгиров, директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN и «Казанского марафона», вспомнил, как месяц назад он принимал участие в Бостонском марафоне в США и был шокирован огромным количеством бумажных стаканчиков на трассе одного из самых престижных забегов мира. «Мы так не загрязняем, сами участники нашего марафона помогают».

Янгиров отметил успешное сотрудничество с СИБУРом. «Мы своевременно нашли друг друга и, надеюсь, наша связь будет продолжена. Мы должны задать тренд на будущее для всей страны и двигаться в этом направлении долгие годы».

Максим Антонов, координатор проекта «Чистые Игры» в Республике Татарстан рассказал о своем проекте, работающем уже в 24 странах.

«Мы делаем так, чтобы любой уборщик мусора стал участником соревнования и делал это с удовольствием — каждая команда получает баллы за количество собранных бутылок, чем больше, тем престижнее призы. Так на последних «Чистых играх» в Казани участвовали более 1.000 человек», – отметил он.

В открытом обсуждение темы участвовли все заинтересованные горожане и гости Казани. А после завершения дискуссии прошел розыгрыш специальных экопризов: бейсболки из переработанного пластика от СИБУРа и WOS, а также многоразовые кружки от Stojo.