«Зелена Гура» вышла из Единой лиги ВТБ

По сообщению пресс-службы турнира, Единая лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от польской «Зелена Гуры» о том, что клуб принял решение выйти из состава участников турнира.

По регламенту лиги, все результаты матчей с участием «Зелена Гуры» аннулируются, а предусмотренные в календаре игры не состоятся.«Зелена Гура» проводила свой третий сезон в Единой лиге ВТБ. Лучший результат польская команда показала в чемпионате-2020/21, когда с результатом 13 побед и 11 поражений заняла 6-е место в регулярном сезоне.

Ранее лигу ВТБ покинул эстонский «Калев» (Таллин). Из иностранных клубов продолжают свое участие в турнире белорусский «Цмоки-Минск» и казахстанская «Астана». Казанскому УНИКСу в регулярном чемпионате осталось провести всего два домашних матча: 3 апреля с «Пармой» (Пермь) и 10 апреля с саратовским «Автодором».