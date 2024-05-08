«Желаю нам нового дня Великой Победы»: Фазлеева и Баксиков поздравили раненых бойцов

Для наших бойцов в военном госпитале при Республиканской клинической больнице прошел концерт, посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

С песнями о Родине перед военнослужащими выступили заслуженные артисты республики. Кроме того, были исполнены композиции военных лет, прозвучали песни и на татарском языке.

Поздравить военных с наступающим праздником приехала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Я сама дочь военного и прекрасно понимаю, каково это. Мой папа служил 25 лет, каждый день отдавая все возможное тогда еще Советской армии. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Я приехала, чтобы сказать несколько добрых слов: о том, что я очень рада вас видеть, чтобы вы быстрее вернулись. С праздником, спасибо огромное за ваш боевой подвиг! Вместе с молодыми людьми Республики Татарстан я искренне горжусь вами», – отметила Лейла Фазлеева.

Заместитель Премьер-министра не забыла и про медиков, которые лечат бойцов. Фазлеева выразила им свою благодарность и признательность. Военные в свою очередь поддержали ее аплодисментами.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Уважаемые бойцы! Поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Хочу сказать спасибо нашим ветеранам, нашим дедам и прадедам, которые выцарапали эту победу. Я думаю, выражу наше общее мнение, что мы были сильны, есть и будем сильны. Сил вам, ребята, скорейшего выздоровления. Возможно, у кого-то из вас возникнут вопросы – честно скажу, меня берег Всевышний. Так же как и вы не раз ходил по краю. Поздравляю вас с наступающим днем Великой Победы и очень жду вместе с вами, ребята, нового дня Великой Победы над нацистами, чтобы этой гадины на нашей земле больше не рождалось», – отметил Герой России Расим Баксиков.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Поздравили наших бойцов и представители духовенства – заместитель муфтия ДУМ РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов и ректор Казанской православной духовной семинарии, протоиерей отец Владимир Самойленко. Они обещали молиться за бойцов и посоветовали военным всегда быть с Богом – тогда исцеление не заставит себя долго ждать.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Бойцы снимали выступления на мобильные телефоны, аплодировали артистам и подпевали знакомые песни.