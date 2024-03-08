Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Женщины - пример силы и мягкости»: Представитель ДУМ РФ поздравил с 8 марта
Представитель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил всех женщин с Международным женским днем. В своем поздравлении, которое опубликовано на сайте Духовного управления мусульман, он назвал первый праздник весны — торжеством женственности.
Гайнутдинов подчеркнул, что все женщины являются примером огромной духовной силы, инициативности и, одновременно с этим, доброты, милосердия и мягкости.
«История и современность России знает множество женщин-правительниц — мудрых и просвещенных, таких как императрица Екатерина II или царица Сююмбике, бесстрашных и преданных Отечеству воительниц и первооткрывателей, таких как Магуба Сыртланова или ныне здравствующая Валентина Терешкова, ученых, деятелей культуры и искусства, религиозных деятелей и проповедниц. Всех их объединяет горячая любовь к Родине и огромный созидательный потенциал, сила характера и широта души», — говорит представитель ДУМ.
Также он отметил, что женщины могут занимать скромные посты на службе, или не занимать никаких, но в семье каждая женщина является организующим началом и служит источником вдохновения. А мама для своих детей — это вообще центр Вселенной и самый близкий человек.
«Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои соотечественницы, сохранять и оберегать свой созидательный потенциал, быть внимательными и бережными к себе, несмотря на ту огромную жертвенность и самоотдачу, которая присуща россиянкам. Желаю, чтобы каждая женщина была окружена заботой, теплотой и любовью со стороны своих близких и родных, чтобы они всегда радовали её сердце и делали счастливой!», — завершил поздравление муфтий РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»