Желая заработать на меняющемся курсе доллара, жительница Казани потеряла полтора миллиона

Жительница Казани увидела в соцсетях рекламу онлайн-платформы дополнительного заработка и оставила свою заявку на регистрацию. Спустя некоторое время ей позвонил некий Максим Ефремов – специалист по биржам. Он рассказал об условиях заработка, после чего разговор продолжился с другим мужчиной Артуром Муравьевым.

Тот представился брокером и пообещал женщине, что на меняющемся курсе доллара можно быстро увеличить свои доходы и закрыть за три месяца ипотеку. Для этого якобы необходимо перевести деньги на продиктованный счет. Женщина перевела мошенникам около полутора миллиона рублей, после чего попыталась вывести деньги обратно, но уже не смогла.

Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не сообщайте неизвестным свои личные и банковские данные, а также не переводите деньги на неизвестные номера. Перепроверяйте любую информацию, поступающую вам от незнакомцев.