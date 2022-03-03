Желая заработать на инвестициях, жительница РТ перевела мошенникам полмиллиона рублей

Жительница Лениногорска увидела в социальных сетях рекламу брокерской компании, перешла по ссылке и оставила там номер своего телефона. Через какое-то время с ней связались якобы представитель биржевой платформы, аналитики и кураторы.

По их указанию она вкладывала различные суммы. Когда она спрашивала про вывод денег, ей обычно отвечали, что нужно оплатить еще страховку и налоговый вычет. Однако несмотря на то, что женщина оплатила все необходимое, деньги на счет ей не пришли.

После этого женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские устанавливают личности аферистов. Об этом сообщают в пресс-службе ОМВД России по Лениногорскому району.

МВД по РТ напоминает, как не стать жертвой мошенников в сфере инвестирования: обычно аферисты заманивают людей обещаниями высокой и быстрой прибыли, а граждане вкладывают деньги в сомнительные фонды. Не спешите перечислять свои деньги незнакомцам, а также не устанавливайте на свой телефон приложения по указанию сомнительных лиц: через них мошенники получают полный доступ к вашему телефону. Таким образом, они могут взять от вашего имени кредит онлайн и вывести все деньги.