Желая заработать на инвестициях, жительница РТ отдала мошенникам более миллиона рублей

В одной из соцсетей 45-летняя жительница Елабуги увидела рекламу инвестиционный компании. Она зарегистрировалась на сайте организации, после чего ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником этой компании. Звонивший сообщил, что для получения прибыли от инвестиций нужно перевести деньги на указанный им счет.

В течение нескольких дней женщина вносила деньги на этот счет. Спустя некоторое время ей вновь позвонили и сообщили о том, что нужно вкладывать еще больше денег. В этот момент она заподозрила, что имеет дело с аферистами, и те перестали выходить с ней на связь.

Женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Всего она потеряла более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Елабужскому району.

В МВД по РТ напоминают об основных рекомендациях, чтобы не стать жертвой мошенников: если вы получили предложение выгодно вложить деньги куда-либо, проверьте, есть ли у организации соответствующая лицензия, позволяющая ей быть посредником на российском финансовом рынке.

Если компания зарегистрирована за рубежом и утверждает о наличии иностранной лицензии, риски потерять деньги очень велики. Именно по такой схеме обычно работают мошенники. Чтобы не стать их жертвой, пользуйтесь только официальными приложениями для инвестирования.