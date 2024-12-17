Желая заработать на инвестициях, нижнекамец перевел аферистам более 9 миллионов рублей

Желая заработать на инвестициях, 61-летний житель Нижнекамска перевел мошенникам более девяти миллионов рублей.

Мужчина откликнулся на рекламу в интернете и оставил номер телефона лжеспециалистам аналитического центра инвестиций.

С ним связались и рассказали, как можно заработать: звонившие порекомендовали установить на телефон приложение и перечислить средства на инвестиционный счет. Через некоторое время мужчина пытался вывести все вложенные деньги, но не смог. Аферисты же на сообщения отвечать перестали.

В итоге нижнекамец перечислил мошенникам 9,3 млн рублей, из которых 200 тысяч рублей взял в долг у знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».