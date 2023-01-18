Желая заработать на бирже, чистополец отдал мошенникам более трех миллионов рублей

Летом прошлого года 45-летний чистополец увидел в одном из мессенджеров рекламу о допзаработке. Заинтересовавшись этим, он прошел по ссылке и вступил в группу, в которой участники инвестировали под руководством финансового аналитика на валютных биржах. Руководитель выкладывал информацию о перечислении денег клиентов с огромным доходом.

Прежде, чем самому вложить деньги, мужчина прочитал отзывы, выложенные в этой группе. После этого он решил попробовать инвестировать и оставил сообщение. Ему рассказали, что его торговлю на бирже будет курировать профессиональный аналитик, но сначала ему нужно пройти обучение.

Обучение длилось семь дней, после чего чистополец начал проводить сделки на бирже вместе с «куратором», получая большие проценты. Для инвестиций он оформил несколько кредитов на общую сумму более 3,4 миллиона рублей и в течение двух месяцев вкладывал их на биржу.

В сентябре он решил вывести часть своих денег, однако мужчине заявили, что ему предоставили бонусную квоту – эти бонусы нужно сначала отработать. Тогда чистополец стал активнее инвестировать, чтобы быстрее отработать бонусы и вывести деньги.

Однако через какое-то время ему сообщили, что его счет заблокировали из-за обострения военно-политической обстановки. После этого он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Чистопольскому району.