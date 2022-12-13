Желая устроиться на работу, жительница Казани отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

34-летней жительнице Казани позвонила незнакомка, которая рассказала, что увидела ее резюме и хотела бы предложить ей работу. Во время обсуждения вакансии незнакомка попросила у женщины перевести деньги за обучение, на что та согласилась.

Позже женщина разочаровалась, узнав, что работа связана с биржей. Она связалась со своим «работодателем» и попросила подыскать ей другую работу, а также вернуть деньги за обучение. Аферисты пообещали ей, что деньги в скором времени вернуться на счет, после чего перестали выходить на связь.

Через некоторое время деньги так и не вернулись. К тому же, в какой-то момент женщина обнаружила, что все ее деньги были переведены на неизвестный счет. Таким образом, она лишилась более 440 тысяч рублей.

Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.