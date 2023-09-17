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Желая уберечь свои накопления, жительница Альметьевска перевела мошенникам 1,5 млн рублей
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Жительница Альметьевска рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя.
Мошенники убедили женщину оформить новые займы, а полученные деньги перевести на безопасные счета. В результате 44-летняя женщина перевела злоумышленникам около 1,5 млн рублей, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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