Желая уберечь свои накопления, жительница Альметьевска перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Жительница Альметьевска рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя.

Мошенники убедили женщину оформить новые займы, а полученные деньги перевести на безопасные счета. В результате 44-летняя женщина перевела злоумышленникам около 1,5 млн рублей, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».