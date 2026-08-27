news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 августа 2026 12:24

Желая спасти накопления, жительница Казани отдала мошенникам 8 млн

Читайте нас в
Телеграм

Жительница столицы Татарстана стала жертвой мошенников, отдав им 8 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Казани.

Согласно информации правоохранителей, женщина получила сообщение от неизвестного абонента с просьбой вступить в домовой чат. После этого ее попросили прислать код, что она и сделала. Затем женщине стали звонить незнакомцы, представлявшиеся ей сотрудниками государственных структур. Злоумышленники заявили жертве о взломе личного кабинета на госуслугах, из-за чего ее деньги находятся в опасности. Чтобы «спасти» накопления, женщине настоятельно рекомендовали обезопасить сбережения.

Жительница Казани находилась под психологическим воздействием мошенников на протяжении недели. Она переводила им крупные суммы – в общей сложности 8 млн рублей. Позже женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

#мошенники #мошенничество в крупном размере #УМВД России по г.Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

26 августа 2026
Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

27 августа 2026
Новости партнеров