Желая спасти накопления, жительница Казани отдала мошенникам 8 млн

Жительница столицы Татарстана стала жертвой мошенников, отдав им 8 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Казани.

Согласно информации правоохранителей, женщина получила сообщение от неизвестного абонента с просьбой вступить в домовой чат. После этого ее попросили прислать код, что она и сделала. Затем женщине стали звонить незнакомцы, представлявшиеся ей сотрудниками государственных структур. Злоумышленники заявили жертве о взломе личного кабинета на госуслугах, из-за чего ее деньги находятся в опасности. Чтобы «спасти» накопления, женщине настоятельно рекомендовали обезопасить сбережения.

Жительница Казани находилась под психологическим воздействием мошенников на протяжении недели. Она переводила им крупные суммы – в общей сложности 8 млн рублей. Позже женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

