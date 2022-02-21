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Происшествия
21 февраля 2022  10:39
Павел Климчак

Желая сберечь свои деньги, жительница Казани перевела мошенникам более миллиона рублей

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17 февраля 72-летней женщине позвонил на телефон незнакомец, представившийся полицейским. Он сообщил, что якобы в Москве неизвестный попытался снять со счета женщины крупную сумму, предъявив доверенность, однако бдительные сотрудники не позволили ему это сделать.

Поверив звонившему, пожилая женщина начала следовать его рекомендациям для того, чтобы якобы обезопасить свои деньги. Она перевела на счёт афериста более миллиона рублей, думая, что перечисляет их на безопасные счета.

После этого престарелая женщина сообщила о случившемся соседке. Та рассказала, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Полиция ищет аферистов, как уточнили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Мошенничество
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