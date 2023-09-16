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Желая получить удаленную работу, жительница Татарстана перевела аферистам 3,2 млн рублей
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Жительницу Балтасинского района аферисты обманули на крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
В социальной сети девушка начала переписку с незнакомцем, который предложил ей удаленную работу в интернете. Он убедил ее перевести на его счет 3,2 млн рублей, чтобы она смогла на них заработать.
Вскоре, после того, как деньги поступили на счет афериста, его страницу заблокировали, а девушка обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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