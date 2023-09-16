Желая получить удаленную работу, жительница Татарстана перевела аферистам 3,2 млн рублей

Жительницу Балтасинского района аферисты обманули на крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В социальной сети девушка начала переписку с незнакомцем, который предложил ей удаленную работу в интернете. Он убедил ее перевести на его счет 3,2 млн рублей, чтобы она смогла на них заработать.

Вскоре, после того, как деньги поступили на счет афериста, его страницу заблокировали, а девушка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.