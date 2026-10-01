Желая купить валюту в Roblox, школьница из РТ отдала аферистам деньги бабушки

62-летняя жительница Казани лишилась сбережений из-за мошенников, обманувших ее 8-летнюю внучку.

В чате Roblox к школьнице обратился незнакомец. Он представился девочке помощником по внутриигровой валюте и пообещал «робуксы» - внутреннюю валюту игры.

Девочка взяла телефон бабушки и сделала все, что просил незнакомец. В итоге со счета бабушки списалось около 80 тыс. рублей, но «робуксы» школьница так и не получила.

Заметив, что деньги ушли, бабушка обратилась в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве.