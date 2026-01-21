«Желание вернуться к семье вытащило меня с минного поля»: история бойца с позывным Гриф

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Боец с позывным Гриф из Альметьевска отправился в зону специальной военной операции в 2022 году, во время частичной мобилизации. Для него эти обстоятельства не стали чем-то совершенно новым: срочную службу он проходил на Северном Кавказе и хорошо знал, что такое военный быт и жизнь в опасных точках. Но к тому, что жизнь разделится на до и после, подготовиться было невозможно. Ранение, полученное во время штурма, стало для него испытанием на силу духа. Обо всем этом Гриф рассказал в интервью.

О своем пути он говорит сдержанно, иногда с легкой грустью, но нередко и с юмором. Вспоминает, как был призван защищать Родину во время частичной мобилизации.

«Тогда еще военком был Сабиров, увидел меня, мы знакомы. Я занимался до СВО патриотическим воспитанием детей до 2006 года на добровольной основе. Он говорит: «Пойдешь, что ли?» Я сказал: «Пойду». И вот в субботу, 22 октября, я уже стоял в ДК «Нефтьче», – вспоминает военнослужащий.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Боевой опыт для него был не первым. Поэтому солдатский быт и условия службы не стали неожиданностью.

«До СВО я еще срочку на Северном Кавказе побывал, в 2000 году призывался из Альметьевска, ушел в город Новосибирск, 19 отряд «Ермак». Выполняли задачи по выявлению банд незаконных формирований на Северном Кавказе, зачистки, лесные массивы», – рассказывает Гриф.

В зоне боевых действий особенно остро ощущалась поддержка семьи. Дома его ждали жена и сын, который стал для него настоящим мотиватором.

«Мне трогательно было получать от него видеосообщения. Когда снимали, первое стихотворение туда отправили. И я это стихотворение всю службу, наверное, пересматривал. Когда становилось печально, бывали моменты, когда один остаешься, посмотрел этот видеоролик – и все. Он так искренне рассказывал, с радостью, и стихотворение было на военную тематику», – делится боец.

Именно желание вернуться к семье, по словам Грифа, буквально вытащило его из сложнейшей ситуации. Во время штурма был взят один опорный пункт, а при переходе на второй он получил тяжелое ранение.

«Там уже было конкретно заминировано все, и мы нарвались на минное поле. Хлопок, гул в ноге, нога гудит. Я кричу «300» и начинаю жгут искать. Один жгут нашел, начал вытягивать – он порвался. Лезу за вторым, вместо него вообще гранату взял. Быстро же почувствовал гранату, отбросил подальше, перебинтовался и слышу – там опять хлопки пошли», – вспоминает он.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

С поврежденной ногой ему пришлось ползти почти полтора километра, пока его не подобрали другие бойцы. Это время навсегда осталось в памяти. Быстрые и четкие действия спасли жизнь.

«Инстинкт самосохранения. Просто надо – и все. Там не думаешь о боли. Если не уколоться и не сделать себе обезболивающее», – говорит Гриф.

Сразу выйти на связь с родными не удалось. Лишь спустя неделю, уже находясь в госпитале, он получил телефон и первым делом сообщил самое главное.

«Позвонил жене, сказал: так и так, живой, в госпитале, пострадал чуть-чуть. Объяснил только – говорю, маме не говори, чтобы не переживала», – рассказывает он.

Сегодня у Грифа «за ленточкой» остаются друзья, которые продолжают выполнять боевые задачи. Сам он уже на гражданке и своим примером учит силе духа, продолжая заниматься воспитанием молодежи.

«Воспитание – это поддержка молодого поколения, чтобы знали свою историю, знали, как история ковалась, какими поколениями. Это же много поколений создавалось – история России, Родины, Татарстана. С чего надо любить, откуда она начинается, – рассуждает он. – Это, во-первых, семья. А где семья, там и Родина».

За время службы Гриф был удостоен наград, которые носит с гордостью. Большое влияние на его жизненные ценности оказал дед. Его уже нет в живых, но, по словам бойца, он знает, что сказал бы ему сегодня.

«Сказал бы ему огромное спасибо за то, что воспитал моего отца, во-первых. Что отец дал мне воспитание, что я равнялся на деда. И обнял бы крепко», – признается он.

На будущее у Грифа есть планы. Помимо работы и семьи, он хочет делиться своим опытом с молодежью и задумывается о новых возможностях.

«До вчерашнего дня я думал только про Альметьевск: здесь у меня дача, родные, близкие, семья – все здесь. А вчера почему-то задумался: а не переехать ли в Казань для расширения своих творческих, может быть, по работе», – говорит военнослужащий.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Но в чем он уверен точно, так это в главном жизненном принципе, который прошел с ним через службу, ранение и возвращение домой: семья – это и есть Родина.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.