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На главную ТИ-Спорт 18 июля 2025 13:44

«Желание тренера-иностранца значимее обещания руководства». Ткачев - о ситуации в Омске

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«Желание тренера-иностранца значимее обещания руководства». Ткачев - о ситуации в Омске
Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев высказался о ситуации в омской команде.

«Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба», – передает слова Ткачева телеграм-канал агента Шуми Бабаева, представляющего интересы Владимира.

Напомним, последнее время появляется информация, что главный тренер «ястребов» Ги Буше заявил руководству клуба, что Ткачев должен покинуть клуб.

Владимир Ткачев выступает за «Авангард» с 2022 года. В минувшем сезоне на счету форварда 4 шайбы и 11 передач в 17 играх КХЛ.

«Авангард» финишировал шестым в таблице Восточной конференции сезона 2024/25. В первом раунде омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2). Во втором «ястребы» уступили будущему чемпиону «Локомотиву» (3-4). Впоследствии «железнодорожники» обыграли «Салават Юлаев» в полуфинале и «Трактор» (по 4-1) в решающей стадии.

#владимир ткачев #спорт #хоккей #ХК Авангард
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