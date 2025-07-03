«Желаем достигать новых высот»: ХК «Нефтехимик» поздравил «Татар-информ» с юбилеем

Фото: hcnh.ru

Генеральный директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем.

«В этом году информационное агентство "Татар-информ" отмечает свой юбилей – 35 лет с момента основания. За эти годы вы прошли путь от небольшого новостного агентства до крупнейшего медиахолдинга республики и зарекомендовали себя как надежный источник информации, активно освещая события в Татарстане, России и за ее пределами. "Татар-информ" стал не только площадкой для распространения новостей, но и важным участником культурной и спортивной жизни республики.

С момента своего основания вы поддерживаете активный диалог о хоккее, объединяя спортсменов, болельщиков и всех, кто интересуется ледовыми баталиями. Ваша работа – это не просто освещение событий, это формирование общественного мнения и огромный вклад в развитие общества и страны.

От всего коллектива Хоккейного клуба «Нефтехимик» и от себя лично поздравляю вас с юбилеем! Желаю вам и дальше сохранять независимость и объективность, расширять аудиторию и достигать новых высот! Пусть каждый день приносит интересные темы, яркие события и благодарных читателей. Здоровья, благополучия и процветания каждому члену команды!» – сказал Ларионов.