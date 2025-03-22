Зебры в березах, портреты, дети: сборная фотовыставка «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» собрала аншлаг

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась большая сборная фотовыставка «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. Запечатлеть душу». Ее привезла в Казань Всероссийская фотопремия для профессионалов и любителей Russian Photo Awards.

Вернисаж прошел с небывалым аншлагом, ведь на него пришли не только казанцы, но и фотографы-участники из разных уголков России. Среди авторов 270 снимков есть те, кто на церемонию открытия выставки приехал из Москвы, Санкт-Петербурга и даже, например, из Новосибирска и Якутска, рассказала «Татар-информу» соучредитель фотопремии Юлия Попова.

Своего рода Оскаром среди фотографов назвала выставку заведующая Галереей современного искусства Музея ИЗО Татарстан Алия Якупова. Но напомним, что подавать свои заявки на участие в тематических выставках премии и заявлять их на саму премию могут не только профессиональные фотографы, но и любители. И каждый, чья работа была отобрана на выставку, подчеркнула соучредитель премии Алена Гороховская, «может годиться, что его работа выставляется в этой красивой галерее государственного музея».

«Более 2000 работ было прислано на модерацию. Из них более 250 выставлены здесь. Выставка собрала столько гостей – дух захватывает от того, сколько людей неравнодушны к искусству», – подчеркнула Анна Попова.

Есть и несколько работ казанских фотографов. Возможность экспонировать свои снимки в большом проекте от Russian Photo Expo получили Ульяна Лукьянова, Анна Макарова, Гульназ Нафикова, Виктория Колесникова и четыре Марины – Миронова, Шамгулова, Козырь, Иванова.

Дети и животные, портреты, женские образы – этим темам посвящена довольна большая часть выставки. Увидеть фотопроект «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. Запечатлеть душу» пришли и некоторые корифеи казанского фотосообщества. Профессионалы мгновенно определили, какие из снимков изначально были сняты в черно-белом режиме, а какие обесцвечены ради попадания в тему выставки.

Есть среди работ и те, создать которые помогла цифровая ретушь. Поймет это и непрофессионал, да авторы и не скрывают. Например, на обесцвеченной фотографии «Сны о зебрах» среди родных россиянам берез пасутся эти полосатые африканские животные. Каждое фото сопровождает QR-код, по которому можно перейти на информацию об авторе снимка на сайте премии.

«На этикетках не хватает технических характеристик – на какой фотоаппарат, с какими параметрами съемки был снят кадр», – рационально подметил известный казанский фоторепортер Михаил Захаров.

Фотографа с многолетним стажем Рамиля Гали приятно удивило большое количество гостей вернисажа выставки фотографии, однако, на его взгляд, не все работы все же можно считать удачными.

Все приехавшие на вернисаж получили дипломы от учредителей выставки. Те, кто до Казани не добрался, получат их цифровые версии.

Фотопремия Russian Photo Awards, отметим, существует седьмой год. Проект Russian Photo Expo она запустила в 2024 году, организуя выставки под девизом «Выходи в офлайн!».

Выставка «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. Запечатлеть душу» приехала в Казань всего на десять дней – увидеть ее можно до 30 марта включительно.