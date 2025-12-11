Ждут домой с победой: вечер солдатских матерей и жен прошел в Бавлинском районе РТ

В Новочутинском Доме культуры Бавлинского района прошел вечер встречи «От сердца к сердцу», организованный для матерей, жен, сестер и родственниц бойцов, участвующих в специальной военной операции и других боевых действиях. Мероприятие подготовила и провела уроженка села Новые Чути Юлдуз Шакирова – руководитель Бавлинского отделения Всемирного конгресса татар, сотрудник Дома культуры имени Мусы Джалиля.

Юлдуз Шакирова отметила, что в каждом Доме культуры Салиховского сельского поселения – в Чутях, Салихово и Хансверкино – открылись патриотические уголки «Ваша доблесть бессмертна». Они стали символом памяти, уважения и чествования нового поколения защитников Отечества.

«Мы хотим, чтобы молодые поколения гордились, помнили и не забывали о людях-героях. Они выросли среди нас, когда-то общались с нами. Сегодня мы гордимся ими, потому что они пример мужества и героизма, выполняют и выполнили свой долг, иногда ценой жизни», – сказала она. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Глава Салиховского сельского поселения Ильнур Хайруллин поздравил женщин, вручил цветы матерям и супругам военнослужащих, пожелал терпения и стойкости. Он подчеркнул, что сельское поселение готово оказывать помощь всем семьям бойцов, если возникнет необходимость.

Праздничную программу украсили выступления Фанзии Галлямутдиновой, Таслии Галиевой, Василя Тагирзянова и Юлдуз Шакировой. Встреча получилась душевной, наполненной воспоминаниями, волнующими моментами и искренними эмоциями.

Своими переживаниями поделились матери, чьи сыновья сейчас на передовой.

На фото: Турик

Лилия Искандарова из села Новые Чути – мама четверых детей. Трое сыновей и дочь выросли в дружной семье. Ее сын 1991 года рождения служит на Донецком направлении, позывной Турик.

«Мой сын ушел по контракту в июле 2024 года. Один раз приезжал в краткосрочный отпуск. Он был ранен при выполнении боевого задания. О происходящем ничего нам не рассказывает. Только знаем, что он там, штурмовик. Очень переживаем, скучаем», – поделилась Лилия. Она поблагодарила организаторов. «Так красиво, тепло подготовили встречу. Как мама бойца, не смогла сказать ни одного слова. Слезы текут, душа наполняется. Спасибо за внимание», – сказала она.

Миннегуль Низамиева из Хансверкино рассказала о своем старшем сыне, позывной Низам.

«Он выбрал путь военнослужащего. В 2024 году пробыл на службе шесть месяцев, заключив добровольческий контракт. В июне 2025 года подписал контракт с Министерством обороны. Всегда говорил, что его зовут и ждут боевые товарищи. Так и ушел добровольцем», – говорит она.

Сегодня он опытный военный. У него двое детей – и они очень скучают по отцу. «Особенно сын. Когда говорим про отца, у него слезы на глазах. Мы ждем его. Пусть вернется живым и здоровым», – сказала Миннегуль. Она поблагодарила работников культуры за проведенный вечер: «Была красивая, содержательная программа. Мы общались, плакали, смеялись. Время пролетело незаметно. Пусть будет мир, пусть матери не теряют сыновей».

На фото: Низам

Также на встречу приехала Венера Нигматуллина, уроженка Салихово, ныне живущая в Октябрьском. У нее двое детей, и ее старший сын, родившийся в 1980 году, сегодня в зоне специальной военной операции.

«Первая профессия сына – фельдшер. Несколько лет работал в больнице. Потом окончил нефтяной институт, работал инженером в Когалыме. И младший брат пошел по его стопам», – рассказывает она. У ее сына три дочери, старшая работает врачом. Семья жила в достатке, дружно. «К нашему удивлению, он подписал контракт в октябре 2022 года. Сейчас он командир медицинского взвода, позывной Айболит. Несколько раз приезжал в краткосрочный отпуск. При спасении людей был дважды ранен, награжден медалями», – говорит Венера.

Сын почти ничего не рассказывает о службе: «Только говорит, что все хорошо. Он человек с большим сердцем. Еще до СВО участвовал в поисковых отрядах, нашел много пропавших солдат Великой Отечественной войны».

На фото: Айболит в отпуске

Она также вспомнила, как сын с детства приезжал к бабушкам и дедушкам в Салихово, помогал на уборке, садился за руль комбайна и машин. После ранения он дал слово, что если сумеет вернуться домой живым и здоровым, то устроит жертвоприношение и накормит всех односельчан.

Венера ханум поблагодарила всех, кто помогает в сборе гуманитарной помощи, а также организаторов встречи: «Такие встречи не обходятся без слез. Я давно уехала из деревни, но нас не забывают. Спасибо Юлдуз, Фанзие, всему сельскому поселению».

Теплый вечер продолжился чаепитием. Военнослужащие, которые смогли, позвонили своим мамам и женам во время мероприятия. Эти минуты стали самыми волнительными – и у каждой женщины было одно общее желание: чтобы каждый солдат вернулся домой живым, здоровым и с победой.