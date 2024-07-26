«Жду списки злодеев»: прокурор Суяргулов требует у Сафиуллина выдать должников по налогам

Рустам Минниханов: «Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 57,7%. В текущем году бюджет исполняется напряженно»

Фото: rais.tatarstan.ru

Сборы налогов в Татарстане растут

За первое полугодие в консолидированный бюджет Татарстана поступило 298 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 244 млрд рублей, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

«Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 57,7%. В текущем году бюджет исполняется напряженно», – указал Раис республики.

Главной причиной «пробуксовки» Минниханов назвал снижение поступлений налога на прибыль организаций на 5,4% по сравнению с прошлым годом. В казну было перечислено 83,3 млрд рублей. Руководитель Татарстана назвал этот налог основным для бюджета республики, его доля в общем объеме налоговых поступлений – 34%. Минниханов в связи с этим поручил отраслевым министерствам разобраться с ситуацией.

На втором месте – налог на доходы физических лиц, за 6 месяцев его собрали на сумму 73,4 млрд рублей – это на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом ФНС на территории Татарстана в первом полугодии собрала 710 млрд рублей – это на 171,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Марат Сафиуллин: «В консолидированный бюджет республики убыло перечислено 223 млрд рублей» Фото: rais.tatarstan.ru

По его словам, в консолидированный бюджет республики убыло перечислено 223 млрд рублей. Рост поступлений зафиксирован в сферах нефтедобычи, транспортировки, строительстве, банковской сфере, информатизации и связи. А в числе аутсайдеров – обработка, энергетика и оптовая торговля.

«Жду от вас списки злодеев, которые систематически у нас не платят»

Большой резонанс на совещании вызвали слова прокурора Татарстана Альберта Суяргулова.

«Мы взыскали по результатам рабочей группы 5 млрд рублей добровольно после наших бесед. Но темпы снижения у нас идут не активно, мы плаваем в одном диапазоне. У нас что получается – мы одних принуждаем к выплате, другие появляются? Или те же повторно не платят?» – задался вопросом Суяргулов.

По его словам, нужно разобраться, есть ли системные неплательщики, «которые постоянно требуют нашего контроля».

Альберт Суяргулов: «Нужно разобраться, есть ли системные неплательщики, «которые постоянно требуют нашего контроля» Фото: rais.tatarstan.ru

Суяргулов заметил: работы проделано много, а результаты нельзя назвать хорошими. «На плаву просто держимся, а хотелось бы кратно начать снижать задолженность. Жду от вас списки вот этих злодеев, которые систематически у нас не платят. Нужно понять – мы их заставляем (платить, – прим. Т-и), а они потом опять не платят или это новые (должники, – прим. Т-и) появляются. Если новые появляются, то нужно понимать почему», — сказал Суяргулов, обращаясь к руководителю УФНС по Татарстану Марату Сафиуллину и руководству республики.

Рустам Минниханов сообщил, что в целом налоговая задолженность перед бюджетом Татарстана составляет 11,2 млрд рублей, в том числе 3 млрд — по НДФЛ. Он заметил, что работа по ее ликвидации нужна серьезная и проблему «наскоком не решить». Есть безвозвратные долги, но основная-то часть – «живая».

«Пока еще ни один арбитражный управляющий ни одно предприятие не оздоровил»

Суяргулов также отметил, что достаточно большая задолженность у предприятий-банкротов.

«Здесь надо разобраться, что с конкурсными управляющими, чем они занимаются, есть ли у них возможности для погашения задолженности, а самое главное – понять, есть у нас возможность привлекать к субсидиарной ответственности владельцев этих бизнесов (предприятий-банкротов, – прим. Т-и)», — сказал прокурор.

Рустам Минниханов добавил, что полностью согласен в этой части.

«Пока еще ни один арбитражный управляющий ни одно предприятие не оздоровил. Зарплаты они хорошие получают, а проблемы остаются на государстве», — сказал Раис РТ.

Рустам Минниханов на совещании также подчеркнул, что напряженная обстановка с исполнением бюджета Татарстана не должна коснуться реализации национальных проектов в республике Фото: rais.tatarstan.ru

Федеральные нацпроекты и Саммит БРИКС не должны пострадать от проблем с исполнением бюджета

Рустам Минниханов на совещании также подчеркнул, что напряженная обстановка с исполнением бюджета Татарстана не должна коснуться реализации национальных проектов в республике. На их финансирование в целом планируется направить 35,1 млрд рублей, из них 15,6 млрд – из бюджета республики.

«В настоящее время на федеральном уровне формируются новые нацпроекты. С учетом напряженного исполнения доходной части бюджета Татарстана следует в полном объеме использовать механизмы федерального финансирования. Всем министерствам и ведомствам следует обеспечить включение в нацпроекты наших приоритетных мероприятий», – обратил внимание Раис Татарстана.

Помимо этого, серьезные вложения требуются в рамках подготовки к Саммиту БРИКС. Нужны значительные инвестиции в строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях «Большого Зеленодольска» и «Лаишевского узла», обновление объектов в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», реконструкция перрона в международном аэропорту «Казань». Также ведется строительство 2-го этапа Вознесенского тракта, обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, автодороги Алексеевское – Альметьевск и других объектов.

«Всем отраслевым министерствам следует находиться в плотном взаимодействии с федеральными коллегами по вопросам своевременного и полного финансирования этих ключевых инфраструктурных проектов», – заметил Рустам Минниханов.

Руководитель Татарстана, помимо всего прочего, призвал продолжить деятельность комиссий по легализации теневой заработной платы Фото: rais.tatarstan.ru

«Текущая экономическая ситуация остается напряженной»

Раис РТ обратил внимание на то, что в первом полугодии 35 крупных предприятий Татарстана снизили свои платежи в бюджет. На общую сумму в 17,5 млрд рублей. По словам Раиса республики, почти четверть предприятий (24,5%) работает с убытком. Он поручил вести постоянный мониторинг текущей ситуации, прогнозов предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, а также принимать меры для поддержки производителей.

«Отраслевым министерствам необходимо усилить работу по анализу производственных показателей предприятий, которые обеспечивают основные платежи в бюджет. Задача Министерства финансов в текущих условиях – обеспечить сбалансированность бюджета, жесткую финансово-бюджетную дисциплину и абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Руководитель Татарстана, помимо всего прочего, призвал продолжить деятельность комиссий по легализации теневой заработной платы. В частности, он поручил усилить работу по оформлению трудовых отношений и сокращению неформального рынка труда.

Между тем Рустам Минниханов напомнил собравшимся о корректировке налоговой системы, например в части начислений НДФЛ и упрощенной системы налогообложения. Раис республики поручил Минэкономики РТ и налоговой разъяснить все нюансы предпринимателями.

«Текущая экономическая ситуация остается напряженной. Задача отраслевых министерств – обеспечить работоспособность всех организаций: от микропредприятий до крупных производств. Нужно помогать производителям выстраивать кооперационные связи, находить рынки сбыта, использовать действующие меры поддержки, инициировать предложения на федеральный уровень по новым мерам поддержки. Минэкономики, Минпромторгу, Минфину совместно с налоговыми органами и министерствами необходимо постоянно координировать эту работу», – сказал Рустам Минниханов.