«Жду не дождусь, когда смогу приехать»: Ловелл — о переходе в «Нефтехимик»

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Защитник Тимоти Ловелл, подписавший однолетний контракт с «Нефтехимиком» в это межсезонье, впервые прокомментировал свой переход в нижнекамский клуб. Американский хоккеист признался, что очень взволнован предстоящим сезоном в КХЛ и с нетерпением ждёт возможности приступить к тренировкам.

— Я слышал только хорошее об этом месте, — сказал Ловелл в интервью «Чемпионату» . — Готов отправиться в Нижнекамск и приступить к работе, как только это станет возможным.

До подписания контракта американец знал, что «Нефтехимик» — уважаемый в лиге клуб с преданными болельщиками. Особенно его впечатлил прошлогодний выход команды в плей-офф.

Ловелл отметил, что возможность сыграть в КХЛ изначально была для него крайне привлекательной, а предложение нижнекамцев полностью совпало с его ожиданиями.

— Жду не дождусь момента, когда смогу приехать в город и начать тренироваться. Чрезвычайно рад этой возможности, тем более мне удалось получить тот контракт и предложение, на которые я и рассчитывал, — подытожил защитник.