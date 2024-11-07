«Здравсити» третий раз признан «Народной Маркой»

фото предоставлено пресс-службой "Здравсити"

Маркетплейс здоровья «Здравсити» по итогам всероссийского голосования удостоен премии «МАРКА №1 В РОССИИ®-2024» («Народная Марка») в номинации «Услуги и сервис». Ранее награда присуждалась онлайн-платформе товаров и услуг для здоровья и красоты в 2021 и 2022 годах.

Премия «Народная Марка» – национальный конкурс потребительских товаров и услуг, который проводится с 1998 года. В выборе лучших из лучших принимают участие свыше сотни тысяч людей со всей страны. Голосование организуется на сайте премии, в СМИ и в социальных сетях. В анкетах не предлагаются варианты на выбор – потребители самостоятельно вписывают бренд, вызывающий у них наибольшее доверие.

В голосовании текущего года бренд «Здравсити» стал самым часто упоминаемым – в анкетах его отметили свыше 18% респондентов.

«Здравсити» признан «Народной Маркой» в третий раз за последние четыре года, что свидетельствует о растущем уровне знания бренда и увеличивающемся количестве лояльных к нам клиентов. Мы рады, что наши усилия по развитию нишевого маркетплейса, помощника в заботе о здоровье и красоте находят положительный отклик у пользователей. Запрос на удобные сервисы, особенно в сфере фармацевтических и медицинских услуг, остается высокий. Мы продолжим развитие продукта «Здравсити», чтобы заботиться о здоровье было легко и доступно для каждого», – сказал генеральный директор «Здравсити» Евгений Ружейников.

Торжественная церемония награждения «Здравсити» состоится в декабре в Государственном Кремлевском Дворце. Телевизионную трансляцию премии «МАРКА №1 В РОССИИ®-2024», по традиции, покажут 7 января на канале ТВЦ.

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