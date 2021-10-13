Здравоохранение Нижнекамска: Летальность пожилых пациентов ковид-госпиталя выше в 4 раза

От коронавируса в Нижнекамском районе необходимо привить 55 тыс. пенсионеров старше 60 лет. Пока же привито только 19,1 тыс. пожилых людей. Об этом на брифинге в мэрии Нижнекамска сообщил руководитель Управления здравоохранения по району Сергей Мерясев.

Первоочередная задача сейчас — вакцинировать в необходимом объеме именно эту социальную группу. «Акцент на эту группу сделан, потому что летальность среди пациентов ковид-госпиталя старше 60 лет выше в четыре раза, чем у лиц младше 60 лет. Однако сегодня начали умирать и молодые», — отметил руководитель Управления здравоохранения.

Инфекционный госпиталь Нижнекамска на сегодняшний день развернут на 400 коек, на текущий момент в госпитале находится 330 человек.

Всего же для достижения коллективного иммунитета (80% привитых) в Нижнекамском районе нужно вакцинировать 171 тыс. человек.

Иммунитета в 80% достигли производственные коллективы города химиков — «Танеко», «Таиф», «НКНХ». Процент заболевших на данных крупных градостроительных организациях минимальный. На предприятиях, где процент вакцинированных ниже 60%, фиксируются как очаги заболевания, так и индивидуальные случаи болезни.

«Текущая задача на сегодняшний день — охватить организованные группы коллективов, где процент вакцинированных ниже 60%, довести его до 80%», — отметил докладчик.

В целом, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по вакцинации, в Нижнекамском районе в день необходимо прививать по 2,5 тысячи человек.