Здравоохранение и ЖКХ: с какими вопросами обращаются люди к омбудсмену Татарстана

Сария Сабурская

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За прошлый год в аппарат Уполномоченного по правам человека Татарстана поступило более 5,7 тыс. обращений. Кроме того, еще более 60 тыс. обращений поступило на сайт госуслуг. Об этом сообщила сегодня Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«Большая часть из них, порядка 43 тыс., касалась вопросов здравоохранения. Также это вопросы сферы ЖКХ, дорожного строительства. Некоторые обращения были интегрированы в «Народный контроль». В общей сложности через платформу «Народный контроль» за прошлый год поступило более 104 тыс. обращений», — сказала Сабурская.

Для своевременного информирования жителей республики по актуальным вопросам в различных сферах жизни в Татарстане была организована работа «горячих линий».

«Почти ежемесячно были «горячие линии» по вопросам защиты прав детей, подготовке к новому учебному году, трудовых прав, охраны здоровья, работы с инвалидами, призыв граждан на военную службу», — уточнила спикер.

Сария Сабурская также рассказала, с какими вопросами обращаются к ней татарстанские семьи и как омбудсмен помогает их решать. Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят в официальном аккаунте ЦУР Татарстана еженедельно. Открыла цикл встреч вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.