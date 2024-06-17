«Здравница-2024»: золотой «урожай» профсоюзных санаториев Татарстана

Завершился XXIII Всероссийский форум «Здравница-2024», который проходил в Ярославле с 10 по 13 июня. Это главное событие для санаторно-курортной сферы всей страны, которое проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ. «Здравница» уже более двадцати лет является единственным профессиональным мероприятием санаторно-курортной отрасли, знаковым событием для развития научного потенциала, формирования инвестиционной привлекательности российских курортов, увеличения экспорта медицинских и туристических услуг.

Этот Форум выполняет важнейшую миссию по объединению профессионального санаторно-курортного сообщества, поиску эффективных форм межведомственного взаимодействия, обмену научными и практическими достижениями, пропаганде необходимости оздоровления, восстановления и лечения граждан на курортах России. Здесь обмениваются опытом и знаниями ведущие эксперты санаторного лечения, подводят итоги работы, определяют шаги для совместного решения проблем.

Более пятисот докладов и выступлений прозвучали на разных площадках «Здравницы». Участники и гости Форума имели возможность ознакомиться с десятками оздоровительных методик, инноваций, тренажеров, современных трендов развития медицины.

Представители делегации татарстанского профсоюзного санкура также выступили с докладами и поделились опытом работы. Заместитель начальника санаторно-курортного управления ФПРТ, доктор медицинских наук, профессор Ольга Булашова рассказала об организации и управлении качеством и безопасностью медицинской службы в санаториях Татарстана, врач-уролог санатория «Бакирово» Ильгиз Шамсутдинов сделал сравнительную оценку результативности лечения основных урологических заболеваний, а директор санатория «Шифалы су – Ижминводы» Салим Хабибуллин рассказал о профсоюзной здравнице, которая в этом году отмечает свое столетие.

В ходе Форума принято отмечать лучшие санатории России, и в очередной раз профсоюзные санатории Республики Татарстан собрали целый урожай «золота» сразу в нескольких номинациях.

Так наш санаторий «Бакирово» награжден золотыми медалями и дипломами в двух номинациях: «Лучшая здравница» и «Лидер грязелечебница».

Диплом и золотая медаль были вручены санаторию «Жемчужина» в номинации «Лучшая здравница по профилактике профессиональных заболеваний и корпоративному оздоровлению».

Санаторий «Васильевский» награжден золотыми медалями в трех номинациях: «Лучшая здравница по организации анимационно-досуговой деятельности», «Лучшая здравница по медицинской реабилитации» и «Лучшая здравница по организации оздоровительного и лечебного питания».

Санаторий «Шифалы су – Ижминводы» также получил дипломы и золотые медали в трех номинациях: «Лучший терренкур», «Лучшие технологии лечебно-профилактического применения минеральных вод» и «Лучшая здравница для семейного отдыха». Кроме того, в честь своего 100-летия, которые санаторий отмечает в этом году, «Шифалы Су – Ижминводы» награждён юбилейной медалью Национальной Курортной Ассоциации.

Высшими наградами отмечена информационная и культмассовая сфера «Ижминвод»: Золотую звезду Форума санаторий «Шифалы Су – Ижминводы» получил за победу в номинации «Жанр – журналистика» за видеоматериал «Место силы» и Золотой звездой был награжден победитель творческого конкурса Форума Николай Сафонов в номинации «Эстрадно-концертный номер».

«Все полученные награды в полной мере заслужены нашими санаториями, – говорит председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева. – Традиционно санаторно-курортная сфера профсоюзов Татарстана славится своими высококачественными услугами, современным оборудованием и квалифицированным персоналом. Каждый год тысячи людей приезжают в наши санатории, чтобы отдохнуть, восстановить здоровье, пройти оздоровительные процедуры и насладиться нашей прекрасной родной природой. Такая высокая оценка наших санаториев на всероссийском уровне мотивирует и мобилизует нас продолжать работать и развиваться дальше!».

По словам начальника санаторно-курортного управления Федерации профсоюзов Республики Татарстан Дмитрия Антонова, который принял активное участие в Форуме, его программа была очень содержательной и насыщенной.

«Каждая такая встреча дает серьезный материал как для анализа, так и для дальнейшего развития, – отмечает Дмитрий Антонов. – Сегодня можно сказать, что на смену модели здравоохранения, которая ранее сводилась к коррекции течения болезни, приходит новая модель, призванная предотвратить заболевание. В настоящее время в качестве новой доктрины здравоохранения на первое место выходит персонализированная медицина, когда вся совокупность методов профилактики, диагностики и лечения основывается на индивидуальных особенностях пациента».

«Федерация профсоюзов Татарстана в области санаторно-курортного лечения активно развивает сотрудничество с другими профсоюзными объединениями страны и ближнего зарубежья, – подчеркнула председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. – Это не только дружеские встречи и обмен опытом, но и самая настоящая исследовательская работа во всех направлениях санаторно-курортных услуг и медицины. Сегодня мы должны развиваться не просто в ногу со временем, но, по сути, для успешного функционирования и эффективной профилактической и оздоровительной работы наши методы должны носить опережающий характер. И, я думаю, наши санатории с этой задачей справляются, и награды на всероссийском Форуме лишнее тому подтверждение».

Фото предоставлены пресс-службой Федерации профсоюзов Республики Татарстан.