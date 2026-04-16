«Здоровья у казанцев побольше». Квартальнов подвел итог серии с «Ак Барсом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подробно прокомментировал вылет своей команды из плей-офф КХЛ после четвёртого матча серии с «Ак Барсом» (0-4). Встреча завершилась со счётом 2:3, и казанцы вышли в следующий круг.

Квартальнов признал, что атака у «Динамо» сегодня не задалась с самого начала: «Многое не получалось в атаке, в конце всегда так». Особенно тренера огорчил счёт после второго периода: «Всё-таки 3:0 после второго периода – многовато, с этой командой тяжело было вернуться», – цитирует Квартальнова корреспондент «ТИ-Спорта».

Наставник объяснил эмоциональный настрой игроков, включая стычки на льду:

«Что касается драк, ребята контролируют агрессию. Мы понимали, что это наш, возможно, последний матч, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чём уступили в прошлом матче. Казань вытерпела и достойно сыграла».

По словам Квартальнова, «Динамо» пыталось что-то менять по ходу игры:

«Что-то находили, что-то говорили. Не получалось, здорово Казань оборонялась».

Отдельно тренер раскритиковал игру в большинстве: «Четыре минуты не очень качественные были большинства, много шайба выходила. Казань держала в зоне в большинстве, а мы частенько теряли, много пустых сил в итоге тратили».

Тем не менее специалист подчеркнул, что команда боролась до конца:

«Играть нужно до конца. Сегодня была другая игра, отдам должное команде соперника».

Квартальнов также отметил, что у «Ак Барса» больше здоровых игроков, особенно среди нападающих: «Здоровья у них побольше в команде, особенно у нападающих. Нам было тяжело. Редко мы закрывали в зоне, тратили силы на отбор шайбы».