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«Здоровья и крепкого боевого духа»: глава Лениногорска встретился с бойцами СВО
Глава Лениногорского района Татарстана Рягат Хусаинов встретился с приехавшими в отпуск участниками спецоперации и их супругами. Гости задали интересующие их вопросы, рассказали о быте на передовой и о том, как оказывается помощь в тылу.
Жена военного Регина рассказала, что мать ее мужа прописана в Самарской области и проживает в частном доме. Ей 75 лет, пенсия маленькая. Дом отапливается печью, нужны дрова, а мобилизованный из Лениногорска — ее единственный сын. Женщина попросила главу помочь решить эту проблему. Рягат Хусаинов пообещал связаться с главой Клявлинского района Самарской области, чтобы тот помог пенсионерке.
Женщины поинтересовались, будут ли их мужья обеспечены транспортом, чтобы добраться до Казани, откуда они возвращаются в свои части. Заместитель главы района Сергей Тимаков заверил, что с этим проблем никогда не было. Военком Рустем Мисбахов отметил, что номера телефонов всех отпускников у военкомата есть, возвращающихся обзванивают и в случае необходимости предоставляют микроавтобус.
Мобилизованный, подразделение которого выполняет боевые задачи в районе Угледара, признался, что их роте нужен генератор, и поинтересовался, можно ли будет получить именные посылки.
Глава Лениногорского района пообещал, что в очередной партии помощи именные посылки обязательно будут, попросив записать всё необходимое и оставить свои контакты.
Гости поблагодарили всех присутствующих за теплую встречу и оказываемую помощь. Рягат Хусаинов пожелал военным здоровья и крепкого боевого духа, пообещав, что всё зависящее от районной администрации будет сделано.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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