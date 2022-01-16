«Здоровье не позволяет присоединиться к команде»: Слуцкий об отсутствии на сборах Дрейера

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие на первых тренировочных сборах датского нападающего казанского клуба Андерса Дрейера.

По словам Слуцкого, причиной отсутствия Дрейера является состояние его здоровья. «Мы не можем точно сказать что с ним, но мы знаем точно, что состояние его здоровья на данный момент не позволяет присоединиться к команде», – заявил главный тренер казанцев в интервью клубному телевидению.

Также специалист рассказал про футболистов, которые в течение сборов будут заниматься индивидуально. «Для футболистов, у которых были самые большие перегрузки в конце прошлого сезона поставлены индивидуальные планы. Это касается Кварацхелии, Абильдгора и Самошникова. Они весь сбор будут работать индивидуально», – сказал Слуцкий.

Напомним, первые тренировочные сборы казанцев в турецком Белеке продлятся до 23 января. 20 января «Рубин» сыграет товарищеский матч против воронежского «Факела», а в заключительный день первых сборов против польской «Вислы».