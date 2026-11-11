«Ждите контент из США»: Трусова рассказала о поездке в Китай и поделилась фото

Фото: социальные сети фигуристки

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от поездки в Китай и опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях.

Спортсменка отметила, что вместе с сыном Мишей усиленно борется с джетлагом после возвращения.

«Пока мы усиленно боремся с джетлагом, расскажу немного о нашей поездке в Китай. В этот раз мы провели там всего несколько дней, так что старались не терять время зря! Как обычно, главным инициатором прогулок был Миша. Окружающий мир вызывает у него всё больше интереса, поэтому теперь мы просто не можем пройти мимо чего-нибудь яркого и прикольного. От количества игрушек, которые накидали на лёд, он пришёл в шок», — написала Трусова.

Фигуристка также рассказала, что вместе с Мишей следила за стартами Макара Игнатова в Екатеринбурге, отметив, что во время собственных соревнований это ощущается волнительнее.

Кроме того, Трусова упомянула, что сняла тик-ток с девочками — не с первого раза, как предположили многие в комментариях.

«А затем пришла пора двигаться дальше. Ждите контент уже из США», — добавила спортсменка.

Помимо текста, Трусова опубликовала фотографии из Китая, на которых запечатлены моменты прогулок и пребывания на льду.