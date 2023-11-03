«Жди меня, я приеду танкистом!»: мама кавалера ордена Мужества рассказала о сыне-герое

Татьяна Сатдыкова: «Альберт, конечно, не был идеальным, имел характер, был упрямым. Думаю, на него сильно повлияла смерть старшего брата»

Фото: предоставлено Татьяной Сатдыковой

«Ему всегда хотелось быть помощником, делать праздники, дарить подарки»

В комнате Альберта Сатдыкова все так же, как было при его жизни: кровать, стол, грамоты за достижения в спорте и рыбной ловле. Из нового — полка на стене, на которой военная фуражка солдата, его фотография, орден Мужества и дембельский альбом.

«Альберт, конечно, не был идеальным, имел характер, был упрямым. Думаю, на него сильно повлияла смерть старшего брата. У них разница — семь лет. Когда погиб Адель, Альберту было десять лет. Думаю, тогда он и почувствовал себя главным в нашей семье. Ему всегда хотелось быть помощником, делать праздники, дарить подарки», — поделилась с газетой «Авангард» мама солдата Татьяна Сатдыкова.

Когда мать с сыном переехали в этот дом, стали разбирать печку, Альберт тогда только окончил четвертый класс.

«Как маленький мужичишка таскал кирпичи», — вспоминает женщина.

«Ему всегда хотелось быть помощником, делать праздники, дарить подарки» Фото: предоставлено Татьяной Сатдыковой

После смерти старшего сына она боялась его куда-либо отпускать. Альберт уходил к бабушке, и она разрешала ему ходить с мальчишками на рыбалку. Рыбачить он очень любил.

«Я думала, он будет ветеринаром»

Альберт родился 23 сентября 2001 года в Тетюшах. Окончив 9 классов Тетюшской средней школы № 1, Альберт поступил в Тетюшский колледж гражданской защиты, на физкультурное отделение.

«Я думала, он будет ветеринаром, так как очень любил животных. Они всегда у него были. Даже на СВО. У пехоты он забрал кутенка и дрессировал его, кормил. Назвал Танчиком. Чтобы учиться на ветеринара, нужно было уехать из Тетюш, я его не захотела отпускать. Он злился, но потом втянулся, и учеба ему стала нравиться», — продолжает мама бойца.

«Я думала, он будет ветеринаром, так как очень любил животных. Они всегда у него были» Фото: предоставлено Татьяной Сатдыковой

В армию он ушел сразу после окончания колледжа. На срочную он поступил как стрелок-зенитчик, уже во время службы переучился на танкиста. Из Казани в Уссурийск его провожали двоюродные братья, мама не успела приехать. Они записали для нее видео, на котором Альберт пообещал: «Мама, жди меня домой, я приеду танкистом!»

В телефоне Татьяны Сатдыковой хранится множество фотографий, видеозаписей и голосовых сообщений сына. На этом видео Альберт запечатлен в военной форме, на другом говорит теплые слова в адрес мамы. А здесь слышен его рассудительный голос...

В зону спецоперации Альберт уехал 27 июня 2022-го с удостоверением танкиста. Долгое время никто из родных не знал об этом Фото: предоставлено Татьяной Сатдыковой

«Он сказал, что ему дали „мужика“, это орден Мужества, значит»

В зону спецоперации Альберт уехал 27 июня 2022-го с удостоверением танкиста. Долгое время никто из родных не знал об этом. Матери сказал, что будет на учениях, поэтому на связь выходить не сможет.

Впервые он позвонил 19 июля, когда их вывели из зоны боевых действий и дали отдохнуть 3 дня в Крыму.

«А в конце июля он сказал, что ему дали „мужика“, это орден Мужества, значит», — с гордостью говорит Татьяна.

На СВО боец наловчился готовить на костре, в том числе оладьи. «Говорил: „Мам, готовить — это у меня в тебя“», — добавляет женщина.

Если раньше Альберт не любил вставать рано утром, заправлять кровать, то на службе всему этому научился и даже понял, что военное дело — его призвание.

В прошлом году он попросил, чтобы мама вместе с родственниками отметила его день рождения. На что женщина не согласилась. Сын же настаивал позвать родственников, сказал, что лучшим подарком для него будет, если они соберутся все вместе.

«Так и сделали. В тот день он позвонил по видеосвязи, мы начали с ним общаться, но у него не было эмоций. Он смотрел на нас грустными глазами. Сказал, что прервется. Думаю, ему хотелось плакать. На следующий день я ему позвонила и сказала: „Сын, тебя не было с нами, но я чувствовала твое присутствие“», — вспоминает Татьяна Сатдыкова.

В последний раз Альберт вышел на связь 8 октября 2022 года Фото: предоставлено Татьяной Сатдыковой

«Обнял, приподнял, опустил, отошел, уже скучаю»

В последний раз Альберт вышел на связь 8 октября 2022 года. Вот слова последнего голосового сообщения, которое он прислал маме: «Обнял, приподнял, опустил, отошел, уже скучаю».

Вражеская ракета прилетела по месту расположения солдат, где они остановились на ночь.

Альберт Сатдыков, как и хотел, стал танкистом. Но домой уже не вернулся Фото: tetushi.tatarstan.ru

Татьяна до сих пор не верит, что сын погиб. Живет с ощущением того, что он просто не может выйти на связь, но обязательно выйдет.

«Я жду его, иногда подхожу к дверному глазку. Вечером, когда подумаю, что его больше нет, что я его не увижу, перекрывает дыхание и ломает ребра. Между нами была не просто любовь матери и сына, но и дружба, мы были как одно целое», — говорит, не сдерживая слез, женщина.

Татьяна до сих пор не верит, что сын погиб. Живет с ощущением того, что он просто не может выйти на связь, но обязательно выйдет Фото: tetushi.tatarstan.ru

Альберт Сатдыков, как и хотел, стал танкистом. Но домой уже не вернулся. В сентябре ему исполнилось бы 22.

Прощание с военнослужащим прошло 9 декабря 2022 года в его родном городе у Монумента Славы.

Прощание с военнослужащим прошло 9 декабря 2022 года в его родном городе у Монумента Славы Фото: tetushi.tatarstan.ru

Соболезнования родным и близким Альберта выразили Председатель Cовета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, военный комиссар района Фанис Гарифуллин.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.