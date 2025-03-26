Ждет ли отставка Олега Леонтьева и куда движется клуб: «Нефтехимик» подвел итоги сезона

Сезон для хоккейного клуба «Нефтехимик» подошел к концу. В минувшие выходные команда провела заключительную встречу в регулярном чемпионате, а вчера у нижнекамцев состоялась большая итоговая пресс-конференция с участием главного тренера, спортивного директора и генерального директора клуба. Подробности - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

«Остаюсь ли я в «Нефтехимике» на следующий сезон?

Олег Леонтьев провел у руля «Нефтехимика» уже четвертый сезон подряд. 54-летнего специалиста назначили главным тренером нижнекамцев летом 2021 года, и с тех пор он бессменно руководит командой. Среди действующих наставников КХЛ единицы тренеров так же долго возглавляют свой клуб. Подобным достижением может похвастаться, к примеру, Николай Заварухин, который стоит у руля «Автомобилиста» тоже с 2021 года.

В первые два сезона под руководством Олега Леонтьева «Нефтехимик» стабильно выходил в плей-офф. В 2022 и 2023 году «волки» сражались в первых раундах против «Трактора» и «Ак Барса». Пройти таких сильных соперников нижнекамцам было не суждено, однако своей духовитостью и боевым характером хоккеисты «Нефтехимика» заслужили симпатию у болельщиков. Команда Леонтьева никогда звезд с неба не хватала, но в битве с куда более мастеровитыми соперниками всегда показывала зубы.

В последние два сезона Нефтехимик» завершает свое выступление на этапе регулярного чемпионата. Причем, до зоны плей-офф «волкам» постоянно не хватает буквально двух-трех очков. Олег Леонтьев обладает безусловным кредитом доверия в нижнекамском клубе. Тем не менее, поставленных задач ему не удается решить второй год подряд.

Отвечая на вопрос корреспондента «ТИ-Спорта», Леонтьев вчера не стал исключать вариант с отставкой из «Нефтехимика». По его словам, итоговый вердикт по поводу его будущего в команде будет оглашен в апреле руководством клуба и компанией СИБУР.

«Остаюсь ли я в «Нефтехимике» на следующий сезон? По этому вопросу уже дали ответ. До конца апреля будет известно об этом. Поэтому нет смысла повторяться. В данной ситуации от меня ничего не зависит. Как решит руководство СИБУРа и «Нефтехимика», так мне дадут ответ. Хотелось бы, чтобы это произошло в ближайшем будущем. Если со мной не будут продлевать сотрудничество, то никто не хочет сидеть без дела. Все хотят доказывать и работать в том качестве, в котором я нахожусь», – отметил Леонтьев.

В чем причины непопадания «Нефтехимика» в плей-офф, по мнению Олега Леонтьева?

В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» наставник нижнекамцев отказался называть сезон «Нефтехимика» провальным или неудачным. По мнению специалиста, он получился скорее очень неровный.

И с этим тезисом трудно поспорить, вспоминая выступление «волков» по ходу минувшего регулярного чемпионата. У «Нефтехимика» были катастрофически ужасные отрезки в сезоне осенью-зимой, когда команда могла победить пару раз за 12-14 матчей. Однако случались у нижнекамцев в то же время и необъяснимые вспышки подъемов. Например, в последних семи встречах «Нефтехимик» проиграл всего единожды. И если бы не досадное поражение «Ладе» (1:7), нижнекамцы смогли бы выйти в плей-офф, обойдя «Адмирал» в таблице «Востока» по показателю побед в основное время.

В целом, главный тренер «Нефтехимика» связывает непопадание своей команды в Кубковую весну с разными причинами. Но всех их объединяет по факту один пункт – короткая скамейка и недостаточная глубина состава. Нижнекамцы провели насыщенную трансферную селекцию как летом 2024 года, так и незадолго до декабрьского дедлайна обменов. Однако многие приобретения «Нефтехимика» не оправдали себя – это касается трансферов Киселевича, Ртищева. Не особо помощниками команде были приобретенные по ходу сезона Капустин, Петров, Пашнин и Бобков. Все проявили себя крайне средне.

Помимо этого, свой отпечаток наложили травмы ведущих игроков команды. Еще в первой половине осени до конца сезона выбыли Дергачев и Абросимов. Когда «Нефтехимик» в октябре-ноябре настиг кризис, в лазарете на тот момент пребывали Ди и Брюквин. В усеченном составе нижнекамцам было откровенно сложно бороться с прямыми конкурентами на «Востоке».

Что будет дальше?

К концу марта судьба Олега Леонтьева в «Нефтехимике» непонятна. Действующий контракт тренера подписан с клубом до 2027 года. Но велика вероятность, что со специалистом он может быть расторгнут в ближайшие месяцы. По крайней мере, это чувствовалось по настроению и лицу Леонтьева, когда он давал ответы на вопросы. По заявлениям тренера, в Нижнекамске его все устраивает, и он хотел бы продолжить работу в команде. Что будет дальше – зависит от решений компании СИБУР и руководства «Нефтехимика».

«Мне здесь всё нравится и всё устраивает, нравится взаимодействие со всеми: с персоналом, руководством, командой. Команду ты строишь с прицелом на следующий сезон, вкладываешь в неё душу, силы и сердце. Я хочу работать, наш тренерский штаб тоже хочет работать и добиваться тех задач, в рамках которого мы можем что-то сделать. Где бы я ни был, мне за свою работу никогда не будет стыдно, потому что я вместе с тренерским штабом буду выкладываться. Вместе с командой я буду делать тот результат, который возможен», – подытожил Леонтьев.

В «Нефтехимике» напрашиваются перемены. В соответствии со своим бюджетом команда достойно смотрится в чемпионате. Однако жителям такого хоккейного города как Нижнекамск хочется явно большего, чем просто наблюдать борьбу команды из сезона в сезон за зону плей-офф.

Одним из ключевых решений «Нефтехимика» по преображению состава команды может стать начало сотрудничества с ХК «Челны», клубом, выступающим в ВХЛ. У команды больше возможностей, нежели чем у «Ижстали», с кем у нижнекамцев заключено актуальное соглашение.

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов не стал опровергать предположение корреспондента «ТИ-Спорта», что с ижевским клубом у нижнекамцев может быть расторгнут контракт уже в предстоящее межсезонье.

«У нас пока не принято решение по взаимодействию с фарм-клубом, притом как с нашей стороны, так и со стороны «Ижстали». Конечно, мы хорошо знакомы с руководством ХК «Челны». Пока переговоров не ведём, но, если у нас по каким-то причинам не получится взаимодействие с «Ижсталью», с которой мы работаем уже четыре года, то мы будет рассматривать и возможность работы с ХК «Челны». Мы считаем, что с «Ижсталью» у нас очень эффективное взаимодействие», – сказал Игорь Ларионов.

Фото на анонсе: hcnh.ru