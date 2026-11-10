«Здесь вся сила и мощь страны»: в Казани открылась выставка военных вузов России

Сегодня в Казани открылась Вторая профориентационная выставка вузов Министерства обороны РФ «Есть такая профессия – Родину защищать». Разместили экспозицию в Историческом парке «Россия – моя история».

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Она обратилась к посетителям выставки – школьникам, суворовцам и курсантам Казанского танкового училища.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«На этом мероприятии главные почетные гости – это прежде всего вы сами. Именно вы делаете свой выбор профессии и знакомитесь с тем материалом, который вам предлагают военные вузы Российской Федерации. Выставка называется “Есть такая профессия – Родину защищать”. Сегодня мы как никогда понимаем важность и значимость этих слов. Я бы хотела, чтобы вы на этой выставке увидели всю силу и мощь Российской армии, понимали, какие перспективы возможны в рамках службы Отечеству и что сегодня действительно может представить каждый военный вуз России», – рассказала Лейла Фазлеева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Также она поблагодарила представителей военных вузов страны за визит в Татарстан.

«Каждое из представленных на выставке военных учебных заведений обладает прекрасными традициями и воспитало множество защитников Отечества, Героев Советского Союза и Российской Федерации. Я благодарю вас за это служение Отечеству», – добавила заместитель Премьер-министра РТ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Подобная выставка – уникальный формат для страны, подчеркнул в своем выступлении начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Ильшат Каримов.

«Это мероприятие мы проводим второй раз и пригласили 29 учебных заведений. Вы можете ознакомиться с ними, пообщаться вживую с их курсантами и руководителями, увидеть на экранах, как проходит процесс воспитания и какие специальности можно получить. Выставка наша собрала учебные заведения со всей страны начиная от Калининграда и заканчивая Сибирью. Здесь представлены и сухопутные войска, и военно-морской флот, и воздушно-космические силы, а также специализированные учебные заведения, такие как Военно-медицинская академия и учебные заведения защиты информации», – рассказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Территорию парка разбили на зоны, в каждой из которых военные учебные заведения представили о себе информацию. На больших экранах показали видео, где в красках показывается, с чем придется столкнуться курсанту и как проходит обучение. Некоторые вузы привезли с собой дроны, которые сейчас активно используются в зоне проведения специальной военной операции. Один из них на деле продемонстрировали почетным гостям – это был наземный беспилотник, управлять которым можно как с помощью радиопульта, так и с помощью искусственного интеллекта.

Видео: Елена Фенина / «Татар-информ»

«Этот дрон используют для подвоза боеприпасов, продовольствия и для эвакуации раненых. Он маленький и способен легко проезжать по окопам. Дальность его применения – до двух километров. Такие беспилотники запустили в серийное производство и активно используют на СВО», – рассказал курсант Казанского танкового училища Максим Бугульминцев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Выставка будет работать до 15 ноября. В эти дни вход в исторический парк будет бесплатным. По прогнозам организаторов, в эти дни экспозицию увидят около 10 тысяч школьников, студентов, кадетов и около 200 суворовцев.