«Здесь – все женские проблемы»: что известно о новом сериале ТНВ по пьесе Миннуллина

В день рождения Туфана Миннуллина у здания «Татмедиа» торжественно разбили тарелку к старту съемок нового телесериала ТНВ «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезда нам светит»). О том, чем экранизация будет отличаться от оригинальной пьесы, где проходили съемки и кто появится в камео, – в материале «Татар-информа».





В день рождения Туфана Миннуллина стартовали съемки нового телесериала ТНВ «Ай булмаса, йолдыз бар»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто работает над телесериалом?

Сериал снимает кинокомпания «Ватан 21 век» совместно с телекомпанией «Татарстан – Новый век» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Режиссер картины – Александр Далматов, недавно снявший еще один сериал по произведению татарского классика – повести Мухаммета Магдеева «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит – песня остается»). Авторы сценария – сам постановщик и Алсу Хабибуллина.

Главную роль в фильме исполняет актриса Альметьевского татарского государственного театра Диляра Фазлиева, а ее основными партнерами по площадке стали Артем Пискунов из театра Тинчурина и Алмаз Бурганов из Камаловского театра. Над сериалом также работают оператор-постановщик Максим Самсонов и художники Салима Аскарова, Фирюза Зиннатуллина и Алсу Кадырова.

Дата символического старта съемок была выбрана не случайно: 90 лет назад 25 августа родился автор оригинальной пьесы, крупнейший татарский драматург и общественный деятель Туфан Миннуллин. Это отметил заместитель Председателя Госсовета РТ, возглавляющий упомянутую Комиссию при Раисе РТ, Марат Ахметов.

«Есть и символический смысл в том, что наша встреча проходит сегодня. Нам всем не хватает этой великой личности, ее отсутствие ощущается, потому что Туфан Абдуллович и своим пером, и словом, и делом боролся за нашу нацию», – сказал он на церемонии разбивания кинотарелки.

Ахметов также отметил, что даже если бы из всех своих пьес драматург создал одну только «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш»), он бы уже заслужил право называться легендой татарского театра. Но и помимо своего признанного (и не только в Татарстане) шедевра драматург оставил после себя множество других, не менее интересных пьес. «Ай булмаса, йолдыз бар» – одна из них.

Исполнители главных ролей Алмаз Бурганов и Диляра Фазлиева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я бы не сказал, что здесь много феминизма, но предпосылки к нему есть»

Пьеса, написанная в 70-е годы, рассказывает о непростой судьбе девушки по имени Мадина. Жизнь с незавидной регулярностью подкидывает ей тяжелые испытания: смерть матери, измена супруга, потеря единственной дочери. Образ судьбы, или метафорического Бога, занимает отдельное место в этой истории – его воплощает писатель, пишущий трагедию о Мадине. Но героиня стойко преодолевает все трудности, сохраняя в себе веру и доброту. Сериальная адаптация пьесы расскажет ту же историю, но уже в реалиях нашего времени.

«У нас были разные варианты, но мы выбрали именно эту пьесу, потому что она очень кинематографична», – сказал «Татар-информу» генеральный директор телекомпании «ТНВ», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Среди «разных вариантов» были и достаточно неожиданные. Когда пошли разговоры об экранизации произведения Миннуллина, Александр Далматов предложил пьесу «Грешно ли любить?», также известную под названием «Любовница» («Сөяркә»). Это история про учительницу, которая состоит в любовной связи с бизнесменом. В итоге женщина уходит в религию, отказываясь от неопределенных отношений. К работе над этой пьесой, к слову, в августе этого года приступили в театре Камала.

«Но этот проект, к сожалению или к счастью, не прошел отбор комиссии, и мы решили остановиться на «Ай булмаса, йолдыз бар», – рассказал нам Далматов.

Эта история будет особенно интересна женской аудитории, уверен Аминов. Он отметил, что Диляре Фазлиевой предстоит исполнить роль женщины с очень крепким внутренним стержнем. В то же время женская аудитория должна почувствовать в ней себя.

«Наш зритель – это женский контингент, и здесь все женские проблемы. Иногда чуть-чуть выскакивает тема феминизма, сильной женщины. Я бы не сказал, что здесь много феминизма, но какие-то предпосылки к нему есть. Я думаю, что зрителю татарского телевидения будет интересно», – добавил режиссер сериала.

Ильшат Аминов: «У нас были разные варианты, но мы выбрали именно эту пьесу, потому что она очень кинематографична» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я хочу сделать финал сказочным»

Сеттинг – наше время с 2010 по 2025 год. Создатели подбирают соответствующую одежду и артефакты современной жизни. Например, в 2010 году были «менее крутые» телефоны, а в 2015-м у некоторых есть уже iPhone 6. Будут ли затронуты периоды пандемии и специальной военной операции, пока неизвестно. По словам Далматова, съемки до этого времени еще не дошли.

Позади уже двадцать съемочных дней, впереди еще двадцать. Съемки проходили в Казани, Чистополе, Зеленодольске, Пестрецах, Тюлячах и Камском Устье (на малой родине драматурга).

«Мы снимали в Казани 2010 год, студенчество Мадины и ее подруг. Автора мы «вывели в народ», Туфан Миннуллин ходит среди студентов. И на протяжении всего фильма он пишет пьесу про Мадину», – рассказал Далматов.

Режиссер признается, что, работая над этим проектом, он «заболел Волгой». Многие кадры в отснятом материале связаны с большой рекой: на фоне постоянно проплывают баржи и катера, слышны гудки пароходов. По словам Далматова, даже появилось какое-то сходство с «Бесприданницей» Островского (а также, по всей видимости, с ее рязановским киновоплощением), но это было сделано «неосознанно и не специально».

В Тюлячах прошел один съемочный день, там снимали районную редакцию 2010 года, потому что «нигде редакций с таким ремонтом сейчас нет». В Пестрецах снимали дачу, на которой живет автор. Автор станет депутатом и писателем, а зовут его не иначе, как Мансур Хасан – очевидная аллюзия на другого татарского драматурга Мансура Гилязова.

Марат Ахметов и режиссер картины Александр Далматов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если бы мы назвали его Туфаном, все бы искали в этом персонаже Туфана Миннуллина, и это бы потом не очень хорошо закончилось. Кстати, Мансур Гилязов снялся у нас в роли Мансура Гилязова (не путать с Мансуром Хасаном, – прим. Т-и)», – добавил режиссер.

В своей пьесе Миннуллин использует интересный трюк – он ломает четвертую стену, сталкивая на сцене автора пьесы и главную героиню. По мнению Далматова, в театре это может смотреться органично, но в телесериале провернуть такое сложнее.

«Автор – это, по сути, сам Туфан Миннуллин. Я бы не сказал, что он в пьесе Бог, – скорее, какой-то ангел. Его нужно было оставить, но в таком виде, как его написал Миннуллин, мы его оставить не могли», – рассказал Далматов.

В оригинальном тексте Миннуллин на совершенно бытовом материале много рассуждает на темы счастья, любви, человечности. Кажется, что передать все невозможно, но Далматов надеется вложить в телесериал как можно больше.

«Я пытаюсь максимально передать философию Туфана Миннуллина. Это не совсем киношно, но когда я делаю фильм, я всегда думаю, что это моя последняя работа. Мне хочется все передать, все высказать, все оставить», – рассказал он.

А вот финал телесериала радикально разойдется с литературной первоосновой. По крайней мере, на это надеется режиссер – все зависит от того, хватит ли команде съемочных дней.

«Я хочу сделать совершенно другой финал. Я хочу сделать финал сказочным», – сказал Далматов.

Напомним, что премьера телесериала запланирована на декабрь этого года.

Все изменения согласуются с Альфией Миннуллиной, дочерью драматурга Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Эту киноиндустрию мы должны поднять»

«Чтобы снимать этот сериал, должен был сложиться творческий тандем, который, я надеюсь, способен творчески, интеллектуально и визуально поднять это произведение. Поднять, как штангу, сделать так, чтобы оно стало достоянием нашей культуры», – говорил на старте съемок Ильшат Аминов.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» гендиректор ТНВ объяснил, что его переживания за результат этой работы связаны с тем, что «экранизация классики – это как прыжок в воду». Неизвестно, что под водой. Известные произведения уже имеют устоявшееся прочтение, и новую интерпретацию зрители могут принять в штыки. Но, отметил Аминов, все изменения согласуются с Альфией Миннуллиной, дочерью драматурга.

Следующей «штангой» для телекомпании может стать художественный фильм об Ильгаме Шакирове. «Татарскому соловью», его противоречивой и творческой натуре посвящено огромное количество документальных фильмов, но художественных нет. Никаких официальных заявлений о таком фильме не было и нет, но желанием снять его Аминов поделился с «Татар-информом».

«Эту киноиндустрию мы должны поднять», – заявил он.

Тем более что, как заметил Марат Ахметов, в последние годы у татар растет интерес к кинематографу.

«Снимать телевизионные сериалы – нелегкий труд, но среди татар заметен рост интереса, желания сниматься в кино. Мне сказали, что во время кастинга этого сериала поступило более тысячи заявок. Значит, у нас есть смелая, способная молодежь, которая желает внести свой вклад, показать себя, раскрыть особенности нашего народа, есть и артисты старшего поколения», – резюмировал Ахметов.