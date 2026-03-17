«Здесь врачу нужно быть универсальным»: хирург из Казани рассказал о работе в Рубежном

Врачи из Республики Татарстан продолжают работать в подшефных городах Луганской Народной Республики. В многопрофильной больнице города Рубежное несколько недель трудится врач-хирург, заведующий отделением гнойной хирургии Республиканской клинической больницы Татарстана Айрат Ахунзянов.





Врач из Казани рассказал «Татар-информу» о своей командировке, пациентах и особенностях работы медицины в прифронтовом городе.

«Ни разу не пожалел, что приехал»

— Вы сейчас работаете в прифронтовом Рубежном. Какие у вас первые впечатления от этой командировки?

— Я приехал сюда в первый раз. Душа, если честно, давно звала. Мне кажется, любой патриот своей страны так или иначе задумывается о том, что нужно сюда ехать.

Я, например, недавно прочитал про нашего онколога Потанина, который с 2023 года здесь работал. И подумал: наверное, каждому врачу важно в какой-то момент принять для себя такое решение.

Я ни разу не пожалел, что приехал. Когда оказываешься здесь, видишь, во что превратился этот город. Когда-то он был цветущим, а сейчас во многих местах — последствия боевых действий.

Когда выезжаешь по вызовам, видишь одиноких пожилых людей. В домах часто бывают перебои с электричеством, с водой. Но при этом люди не сдаются, продолжают здесь жить. У кого-то дети уехали, у кого-то погибли. И всё равно они остаются здесь. Это, конечно, нужно увидеть самому.

— Как организована жизнь врачей в командировке?

— Условия нормальные. Нас обеспечивают жильём и питанием. С коллегами живем вместе, общаемся.

Сейчас идет месяц Рамадан. Пост держать получается. Просыпаешься рано утром, принимаешь пищу, потом работаешь. Когда солнце садится, уже можно поесть.

В этом плане всё организовано спокойно.

— Как складывается работа с местными врачами?

— Я бы сказал, что нам самим есть чему у них поучиться. Они уже много лет работают в таких условиях и имеют большой опыт.

Здесь врачу нужно быть универсальным специалистом. Мы привыкли, что в большой больнице можно сделать томографию, УЗИ, анализы, позвать хирурга, позвать терапевта. А здесь часто приходится опираться на собственный опыт — внимательно осмотреть пациента, пропальпировать, подумать.

Иногда рентген — это единственное дополнительное исследование. Поэтому вспоминаешь всё, чему тебя учили раньше.

«Иногда получается так, что работаешь практически без выходных»

— Помимо работы в больнице вы еще выезжаете к пациентам на дом?

— Да, мы стараемся помогать всем. Есть категория одиноких стариков. Иногда соседка приходит и просит посмотреть человека дома. Поэтому мы выезжаем.

Например, сегодня было семь вызовов. Я ездил к пациентам. Три женщины после ампутации бедра — там есть нюансы по перевязкам, но уже есть положительная динамика.

Были пациентки с остеохондрозом, с трофическими язвами. Там удалось обойтись коррекцией лечения.

— Как обычно проходит ваш рабочий день?

— Пытаемся совмещать всё. Идут перевязки пациентов, которые лежат в отделении хирургии. Если приходит человек на прием, я выхожу из перевязочной и принимаю его в кабинете хирурга.

Три раза в неделю стараемся ездить на перевязки на дому: понедельник, среда, пятница. Иногда получается так, что работаешь практически без выходных. Но когда есть люди, которым нужна помощь, лучше прийти и сделать полезное дело, чем сидеть без дела.

— Есть ли ощущение результата от вашей работы?

— Да, конечно. Были пациенты, которыми занимались врачи предыдущей смены. Мы продолжили лечение, и за это время у нескольких пациентов появилась хорошая динамика, раны зажили.

Это всегда приятно. Пациенты радуются, и ты понимаешь, что работа была не зря.

— С какими травмами чаще всего обращаются пациенты?

— Ситуации разные. Бывают пациенты после прилетов дронов. Совместно с военными медиками делаем рентген, находим осколки, извлекаем их. После этого пациента госпитализируем в наше хирургическое отделение, проводим курс антибиотикотерапии, перевязки. Сегодня, например, выписали женщину после такого ранения.

Есть и обычные бытовые травмы. На прошлой неделе привезли ребенка — дома разбил стекло и сильно порезал предплечье. Рана была около 15 сантиметров.

Мы сделали обработку под легким наркозом, аккуратно зашили. Ребенок неделю находился под наблюдением и уже вернулся к занятиям.

«После рабочего дня иногда просто гуляем по городу»

— Во время командировки врачи встретились с министром здравоохранения Республики Татарстан Альмиром Абашевым, который приезжал в Рубежное с рабочим визитом…

— Мы обсуждали, какие заболевания чаще всего встречаются. Например, если выявляется желчнокаменная болезнь, у нас выстроена маршрутизация — пациентов направляют в специализированный центр в Луганске.

Также говорили о пациентах с диабетом и сосудистыми заболеваниями. На местном уровне удается оказывать необходимую помощь.

Очень важно, чтобы сохранялась преемственность. Даже один хирург — уже серьезная помощь для больницы. Тем более когда есть коллектив, который поддерживает и помогает.

— Какие впечатления у вас сложились о самом Рубежном?

— Конечно, ночью слышно дроны, слышно работу реактивных систем. Понимаешь, что рядом идет работа военных.

Но мы не сидим в страхе. После рабочего дня иногда просто гуляем по городу.

Здесь живут обычные люди: работают магазины, дети ходят в школы. Несмотря ни на что, жизнь продолжается.

Фотографии предоставлены аппаратом вице-премьера РТ Рината Садыкова