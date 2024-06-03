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«Здесь вопросов никаких»: Минниханов поддержал семь проектов на инвестсовете
В Кабмине РТ прошло заседание инвестсовета под председательством Раиса республики Рустама Минниханова, где рассмотрели проекты на общую сумму инвестиций порядка 3 млрд рублей.
«Мы рассматриваем семь проектов, время тратить не будем, сразу перейдем к докладам», - настроил на рабочий лад участников совета Минниханов.
Четыре проекта предполагают реализовать в Набережных Челнах. Среди них: новые термы, центр детского творчества, складской логистический центр и производство мебельных фасадов.
Также Раису Татарстана представили проект по созданию промпарка в Агрызском районе, цементного терминала в Тукаевском, а также строительство базы отдыха в Нурлате.
«Я целиком и полностью поддерживаю такие объекты для Нурлата. Главное, чтобы он был востребован, а в остальном никаких вопросов», - высказался Минниханов о будущей базе отдыха.
Он подчеркнул, что объекты социальной направленности должны строиться как можно быстрее, и поручил двум инвесторам сократить сроки сдачи в эксплуатацию объектов.
«По каждому объекту мы обращаемся к институту строительного планирования, чтобы не отходить от наших новых подходов по Казанской и Камской агломерациям. Нужно решить все вопросы с градостроительной документацией, генпланами и другими вещами. Это нужно, чтобы проекты не противоречили общему плану развития», - добавила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
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