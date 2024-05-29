«Здесь сотни бойцов тебе передают привет»: мама солдата о звонках сына с СВО

Фото из семейного архива

Боец из Мамадышского района Рушан Насибуллин в третий раз побывал в краткосрочном отпуске и уже отправился в зону специальной военной операции. Его мама Айнур Насибуллина работает поваром в Малосуньской школе.

С того дня, как 24 октября 2022 года мобилизовали ее сына, материнское сердце не может успокоиться.

«Я не выпускаю телефон из рук ни утром, ни днем, ни ночью, ни даже тогда, когда собираюсь на работу. Знаю, понимаю, что у него ограниченный доступ к связи, но каждый день безумно жду от сына телефонного звонка. Правда, он старается часто звонить. Если не бывает трех-четырех сообщений в день, уже начинаю волноваться. Слава Богу, сын жив и здоров. Каждый раз он говорит мне: „Мама, здесь сотни бойцов тебе передают привет“», — рассказала мама бойца.

Когда Айнур услышала о его приезде, у нее словно выросли крылья, признается женщина. Она начала готовить любимые блюда сына: пельмени, бэлиш, жареную курицу, блины.

«Каждый раз, когда он заходит во двор, вижу его родное лицо, у меня подкашиваются ноги. Как будто под ногами мягкая перина. Отпуск сына пролетел как миг, и он вновь уехал», — поделилась Айнур.

Он не из тех, кто просто отдыхает по приезде. Рушан переделал все мужские работы по хозяйству. Потому что он, его сестры-близняшки Айзиля и Язиля выросли без отца. Глава семейства Рафит скончался в 2011 году в возрасте 39 лет от сердечного недуга. Рушану тогда было 15 лет.

«Мне было бы нелегко без моего сына, который с детства любит труд. Так что он для меня большая опора. Молю Бога, чтобы он вернулся живым и здоровым», — рассказала мать солдата.

После окончания девятого класса Рушан освоил профессию технолога и сварщика в политехническом колледже Набережных Челнов. В 2016-2017 годах проходил службу в армии. Сейчас служит в пехотном полку в зоне СВО, водит боевую машину «Урал». Несмотря на то, что около двух лет находится на передовой, к счастью, он ни разу не был ранен. В мае в очередной отпуск Рушан приехал на одной машине с двумя сослуживцами: из Чистополя и Альметьевска.

«Главное, что удалось увидеться с родными. Побывал в Набережных Челнах в гостях у сестер-близняшек, — рассказывал Рушан. — Отдохнул рядом с близкими, теперь отправлюсь с товарищами на передовую. Потому что там нас ждут ребята. Им тоже нужен отпуск».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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